Campanha “Agosto Lilás”: Unindo Forças Contra a Violência à Mulher em Engenheiro Coelho

Engenheiro Coelho, está mais uma vez na vanguarda da defesa dos direitos das mulheres. A Prefeitura Municipal está promovendo a campanha “Agosto Lilás”, um movimento poderoso e conscientizador que visa colocar um fim à violência contra a mulher, inspirado pela emblemática Lei Maria da Penha.

Esta campanha é uma resposta à necessidade urgente de combater todas as formas de violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, um marco na legislação brasileira, proporcionou um alicerce sólido para a proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. No entanto, a luta não para por aí. A campanha “Agosto Lilás” busca expandir a conscientização, incentivar a denúncia e oferecer apoio às vítimas.

Uma parte fundamental da campanha é a divulgação do número de telefone 180, que é o Disque-Denúncia nacional para casos de violência contra a mulher.

A comunidade de Engenheiro Coelho está se unindo para mostrar que a violência contra a mulher não será tolerada em suas ruas.

Se você tiver conhecimento de algum caso de violência contra a mulher, não hesite em usar o Disque-Denúncia 180. Junte-se a Engenheiro Coelho neste movimento, porque a luta contra a violência à mulher é responsabilidade de todos nós. Juntos, podemos criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres, onde seus direitos e dignidade são respeitados em todos os momentos.