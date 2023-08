14ª Exponoivos do Circuito das Águas acontece neste final de semana em Pedreira gerando empregos e novos negócios para toda região

A tradicional exposição do Circuito das Águas Paulista para tudo que exige um casamento já acontece neste final de semana, ou seja, dias 05 e 06, na cidade de Pedreira, com entrada franca. Trata-se da 14ª edição que vai contar com 40 expositores do segmento, que realizam os maiores sonhos da vida de qualquer casal. É o dia mais marcante do relacionamento e que deve envolver muito amor e carinho até dos prestadores de serviços e fornecedores. Entretanto, o importante é planejar e organizar com antecedência para evitar conflitos financeiros posteriormente entre o casal e as famílias, além de evitar golpes e saber que nem sempre o coração pode mandar em tudo. “Esta receita tanto dá certo que, é perfeitamente possível, realizar uma cerimônia simples até uma cerimônia luxuosa, mas muito bem planejada”, garante a organizadora Carol Castellani.

Depois de dois anos em que cerimônias foram canceladas e evitadas por conta da COVID-19, a Associação Brasileira de Profissionais, Serviços para Casamento e Eventos Sociais (Abrafesta) calcula que a soma de todos os produtos e serviços que envolvem uma cerimônia e festa de casamento movimentou cerca de R$ 20 bilhões em 2022, valor 62% maior que em 2019.

Mas, a organizadora do evento Exponoivos do Circuito das Águas Paulista, Carol Castelani, alerta que por ser um mercado muito concorrido, as empresas desse ramo precisam estar constantemente buscando informações sobre tendências de produtos e serviços e, até de comportamento (dos noivos e convidados), visando sempre se diferenciar dos demais fornecedores do mercado. Carol ressalta aqui, uma série de dicas da busca dos noivos por eventos como este do setor. Ela organiza a Exponoivos há nove anos e o evento já é tão referenciado no mercado que já consta até no calendário oficial de eventos da cidade de Pedreira. E ela faz algumas observações importantes que o evento deixa claro para a organização de uma boa cerimônia:

– Oficialização dos casamentos oportunizando negócios para o setor;

– O comportamento dos noivos refletindo planejamento dos casamentos;

– Produtos e serviços envolvidos no mercado de casamentos;

– O que há de novidade nesse mercado e a

– Oportunidade de negócios para o setor de casa e construção.

Conforme noticiado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, em 2021, 5,5 pessoas em cada 1.000 habitantes com 15 anos ou mais se casaram no Brasil. O número já foi bem maior do que os casamentos contabilizados em 2019. Muitos acreditam que pela pandemia, que na verdade contribuiu para perceber o quanto pode ser solitária uma vida sem uma família ou um bom companheiro e companheira por perto. Os casamentos que ocorreram foram 923.300 pessoas de sexo diferente e 9.202 entre pessoas do mesmo sexo.

O mais interessante, é que o Brasil está longe de ocupar os primeiros números no ranking de divórcios. É a Bélgica o país que lidera o número anual de separações e os eventos neste segmento também servem de alerta. Isto porque, o dinheiro é o principal motivo das brigas nos casamentos, segundo dados da Revista Exame. Então, começar planejando gastos é a melhor das dicas de todas e por isso servem para estes eventos também como, o Exponoivos, que além de tudo ajudam muito a motivar 75% dos empregos formais criados no Brasil desde janeiro de 2023, confirmando uma tendência de alta, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A grande maioria aqui é representada por micro e pequenas empresas, que cresceram muito no país e que também atuam no segmento contribuindo significativamente para a alta.

A 14ª Exponoivos está com inúmeras atrações este ano desde, os desfiles e apresentações, até sorteios. Expositores de alianças e joias, assessoria e cerimonial, bandas que já são referenciadas para estas cerimônias, bartenders, buffet, fotos e filmegens profissionais, carro da noiva, celebrante do casamento, convites, decoração, doces e bolos, músicos para a cerimônia, lembrancinhas, trajes para noivos, noivas, madrinhas e padrinhos, enfeites, absolutamente tudo para um casamento bem organizado.

SERVIÇO

O quê: 14ª Exponoivos do Circuito das Águas Paulista

Onde: cidade de Pedreira, no Canoa Buffet, que fica na Rodovia SP-95, km 54

Quando: dias 05 e 06/08/23, das 14h00 às 20h00

ENTRADA GRATUITA. Para facilitar e participar dos sorteios, o visitante poderá se cadastrar, com antecedência, no site do evento: www.exponoivoscircuitodasaguas.com.br. O cadastro é simples e não leva mais do que minutinhos para ser preenchido.

DESFILES

Sábado, dia 05 de Agosto

A partir das 16h00 – Desfile de Vestidos de Noiva, da grife, Marina Moreno

Domingo, dia 06 de Agosto

A partir das 16h00 – Desfile de Noivas

Apresentação do Clarim Música para Casamento juntamente com o desfile de vestidos da grife, Marina Moreno;