14ª Semana da Educação de Campinas começa hoje com programação diversificada

O evento, que ocorre entre os dias 26 e 28 de agosto, traz o tema Práticas sociais de letramentos: possibilidades e reflexões

Na próxima semana, de 26 a 28 de agosto, ocorrerá a 14ª Semana da Educação de Campinas. Esta edição será dedicada a debater o tema Práticas sociais de letramentos: possibilidades e reflexões. O encontro pretende apresentar aos participantes vivências inspiradoras, destacando inovações, oferecendo oportunidades de troca de experiências e conexões entre os saberes acadêmicos e práticos.

A Semana de Educação é construída coletivamente por representantes da Fundação Educar, Fundação FEAC, Diretorias de Ensino Estaduais e Secretaria Municipal de Educação de Campinas por meio do Movimento Educação Sempre. Ao longo das edições, já participaram mais de 25 mil pessoas.

Para o Secretário Municipal de Educação, José Tadeu Jorge, a Semana de Educação já é uma referência na cidade: “São encontros com o intuito de provocar e refletir sobre Educação. A Semana da Educação é o ápice de um trabalho que acontece ao longo do ano sempre com o propósito de oferecer uma educação com mais qualidade àqueles que estão na escola”, diz.

A diretora executiva da Fundação Educar Isabela Pascoal Becker e que faz parte do Comitê de Governança do Movimento Educação Sempre, questiona: “É quase unânime afirmar ou ouvir que Educação é fundamental para qualquer pessoa, mas ao ouvir ou expressar essa frase o que isso nos provoca? Como nos conectamos com isso? A Semana da Educação busca dar luz aos temas, aos diferentes públicos, aos sucessos e desafios que a Educação em Campinas vivencia. Acreditamos que somente com essa troca e construção colaborativa, considerando alunos, educadores, gestores, pais, alunos, instituições privadas e poder público é que de fato vamos evoluir. A semana é o momento de imersão. Por isso, a Fundação Educar se dedica a essa semana com tanta disciplina. Como uma Fundação que nasceu há 35 anos a partir de uma empresa de Campinas, não poderíamos deixar de fazer parte. A palavra ‘Movimento’ marca o dinamismo e a colaboração, e a palavra ‘Sempre’ determina o que deve ser inegociável”, diz.

A FEAC, que também faz parte do Movimento Educação Sempre, acredita que discutir educação com os atores diretamente envolvidos permite que a fundação esteja em sintonia com as realidades vivenciadas nas escolas e comunidades locais. “A 14ª edição da Semana da Educação em Campinas é um evento de grande importância, que transcende o âmbito educacional e envolve uma cooperação intersetorial crucial para o desenvolvimento da cidade. Este evento serve como um ponto de encontro para educadores, gestores públicos, ONGs, instituições de ensino, empresas e a comunidade em geral, promovendo o diálogo e a construção coletiva de estratégias para a melhoria da educação. Vejo a Cooperação Intersetorial como fundamental para abordar de maneira eficaz os desafios complexos que a educação enfrenta. Envolver diferentes setores permite uma abordagem integrada que vai além da sala de aula”, afirma Jair Resende, superintendente socioeducativo da Fundação FEAC.

Assuntos que serão abordados:

A abertura, que ocorre no Auditório Mackenzie no dia 26 de agosto (segunda-feira), a partir das 13h30, é dedicada a profissionais da assistência social, cultura, esporte e educação. O tema tratado neste dia será “Letramentos, Intersetorialidade e a Garantia de Direitos”.

No segundo dia, 27 de agosto (terça-feira), o encontro ocorre no Centro de Eventos SME, a partir das 7h30, com profissionais da educação infantil. O tema central será “A leitura de mundo pelos bebês e crianças”.

No dia 28 de agosto (quarta-feira), o evento acontece durante todo o dia no Centro de Eventos SME e é dedicado a profissionais dos anos iniciais, anos finais e ensino médio da rede pública. O encontro abordará o tema “Percursos Pedagógicos: letramentos em pauta”.

Conheça a programação completa do evento:

Dia 26 – Segunda-feira, das 13h30 às 16h30

Letramentos, intersetorialidade e a garantia de direitos

Com Prof. Dr. Leopoldo Rocha Soares – Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Articulação de Redes: uma construção possível

Com Vanessa Aguiar – Coordenadora técnica no Instituto Padre Haroldo.

Corpo, movimento e letramento

Com Luiz Marcelo Ribeiro da Luz – Gerente de Projetos.

A Música transforma

Com Luccas Soares – Fundador do Instituto Anelo.

Dia 27 – Terça-feira, das 7h30 às 12h30

Oralidade e Letramento: Processos Formativos e Investigativos

Com Regina C. Calvo de Faveri, Flávia Ferreira Leão Hatore e Patrícia Regina Infanger Campos – Gestoras nos CEI Alexandre Sartori Faria e CEI Professora Zuleika Hellmeister Novaes – Prefeitura Municipal de Campinas.

De Menina Bonita à Tayo: Educadoras(es) por uma escola antirracista

Com Maria Fernanda Luiz Paulo – Integrante do Núcleo de Instituições Colaboradoras/CEB.

Paisagens poéticas que habitam a escola das infâncias

Com Patrícia Bignardi Torres – Pedagoga e diretora no Instituto Dona Carminha.

A potência do aprender com a diferença

Com Ana Paula Seco Menardi – Doutora em Educação, e Sabrina Guimarães – Professora de educação especial.

O brincar como linguagem de conhecimento

Com Lucilene Silva – Educadora e especialista em cultura tradicional da infância.

Todo Professor e Professora é MC

Com Renan Inquérito – Artista.

Dia 28 – Quarta-feira (período da manhã), das 7h30 às 12h30 (Anos Iniciais)

Narrativas e produção leitora e escritora: interações no Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Com Renata Frauendorf – Doutora em Educação e formadora de professores.

A subversão do ensino de arte através do ensino com artes

Com Paulo Campos – Professor de arte da Rede Municipal de Campinas.

Bonde das estrelas – uma experiência de leitura expandida

Com Béu – Isabela Vilela – Artista e educadora.

Coautor-IA: Crítica e Técnica para Navegar nas Transformações da Escrita

Com Clara Cecchini – Escritora e professora de escrita criativa.

Insubordinação criativa e letramento matemático

Com Maria Isabel Ramalho Ortigão – Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e líder do Grupo de Pesquisa Políticas de Avaliação, Desigualdades e Educação Matemática.

Uma aldeia para educar uma criança

Com Majori Silva – Escritora e contadora de histórias.

Dia 28 – Quarta-feira (período da tarde), das 13h15 às 17h45 (Anos Finais e Ensino Médio)

Narrativas e produção leitora e escritora: interações no Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

Com Heloísa Martins Proença – Pedagoga, pesquisadora, formadora e assessora educacional.

Letramentos e conhecimento em matemática

Com Alessandra Rodrigues de Almeida – Docente universitária.

Coautor-IA: Crítica e Técnica para Navegar nas Transformações da Escrita

Com Clara Cecchini – Escritora e professora de escrita criativa.

Letramento étnico-racial

Com Eliete Aparecida Godoy – Docente universitária e Diretora na Faculdade de Pedagogia da PUC.

Educação midiática e leitura de mundo na era da inteligência artificial

Com Mariana Ochs – Coordenadora do EducaMídia e pós-graduanda da ECA-USP.

Uma aldeia para educar uma criança

Com Majori Silva – Escritora e contadora de histórias.