Documentário Emocionante Revela a Jornada de Teddy Lee: Do Pós-Guerra em Berlim à Fama na Jovem Guarda Brasileira

Teddy Lee é um artista que nasceu em Berlim, Alemanha no período pós-guerra.

Sua carreira musical teve início lá, quando sua voz chamou a atenção da indústria musical.

Em 1966, ele aceitou um convite para vir pro Brasil, onde sua presença de palco e sua potência vocal o elevaram à fama durante o movimento Jovem Guarda.

Teddy Lee se destacou ao se apresentar em programas rivais de TV, como os de Roberto Carlos e Ronnie Von, deixando uma marca indelével no cenário musical da época.

Se apresentou em outros programas famosos como “Clube do Bolinha”, “Cassino do Chacrinha”, “Programa Silvio Santos”, “Programa Hebe Camargo”, “Almoço com as Estrelas”, “Os Trapalhões”, entre outros.

Além de suas próprias conquistas, ele inspirou artistas em ascensão, como Chitãozinho e Xororó no início da carreira.

Em Recente documentário, produzido pela Z-on CINE e dirigida por J. Peron, sua vida e obra foram abordadas.

Confira clicando aqui