Ação em Saúde” levará cuidado e conhecimento à população pedreirense

No próximo dia 24 de agosto, uma ação de grande importância acontecerá na cidade, trazendo consigo a oportunidade de cuidar da população de forma abrangente e eficaz. A Prefeitura Municipal de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, e em parceria com os alunos de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UNIFAJ), estará realizando a aferição de pressão arterial, exames de diabetes e orientações sobre saúde para os moradores de Pedreira.

A colaboração entre a Secretaria de Saúde e a UNIFAJ é uma vitória para ambas as partes. A ação não apenas oferece à população serviços essenciais de saúde, mas também dá aos estudantes de Medicina a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em um ambiente prático, ganhando experiência valiosa no cuidado com pacientes, e compreendendo a importância do serviço à comunidade.

“Queremos atingir o maior número de pessoas possível, por isso estaremos em diversas Unidades Básicas de Saúde da Família e em outros pontos estratégicos da cidade. Contamos com a sua presença para fortalecer nossa comunidade, apoiar o aprendizado dos futuros profissionais de saúde e promover o autocuidado. Juntos, podemos construir um ambiente mais saudável e bem informado”, ressaltou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

O Prefeito Fábio Polidoro expressou seu entusiasmo com a iniciativa, destacando a relevância dessa parceria. “Este é um passo significativo na direção de um cuidado mais completo para a nossa comunidade. Ao unirmos forças com os futuros profissionais de saúde da UNIFAJ, estamos investindo no aprendizado prático e no serviço comunitário, ao mesmo tempo em que proporcionamos serviços essenciais de saúde para nossos cidadãos. Participar desta ação significa ter acesso a aferições de pressão arterial, exames de diabetes e orientações de profissionais comprometidos com o bem-estar de cada indivíduo. É uma oportunidade única de ser proativo em relação à saúde, tirar dúvidas e receber informações preciosas para uma vida mais saudável”, concluiu.

Os locais e horários do “Ação em Saúde” foram definidos da seguinte forma:

– Unidade Básica de Saúde da Família Vila Canesso: das 08H30 às 16H

– Unidade Básica de Saúde da Família São Rafael Arcanjo (Marajoara): das 07H às 15H

– Unidade Básica de Saúde da Família Águas de Março: das 7H às 15H.

– Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Triunfo: das 9H às 13H

– Rua José Stranieri (imediações do Supermercado Ipê): das 9H às 13H

– Praça Ângelo Ferrari: das 9H às 15H30

– Praça da UBS Santa Clara: das 9H às 11H30

– Centro Comunitário do São Nilo das: 13H30 às 16H