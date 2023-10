167 vagas de trabalho estão em aberto no Emprega Paulínia (EP), programa da Prefeitura, com foco na inserção dos paulinenses no mercado de trabalho.

167 vagas de trabalho estão em aberto no Emprega Paulínia (EP), programa da Prefeitura, com foco na inserção dos paulinenses no mercado de trabalho.

Há vagas nas áreas de logística, comunicação, construção e infraestrutura.

As oportunidades abaixo estarão disponíveis para candidatura até terça-feira, 31 de outubro.

Operador de Telemarketing – 65 Vagas

Jardineiro – 1 Vaga

Ajudante de Carga e Descarga – 10 Vagas

Lavador de Veículos – 1 Vaga

Analista de Marketing – 1 Vaga

Analista E-Commerce (Marketplace) – 1 Vaga

Comprador – 1 Vaga

Manobrista – 1 Vaga

Logística (Estagiário) – 1 Vaga

Auxiliar Financeiro – 1 Vaga

Representante Comercial (Vendedor Externo) – 1 Vaga

Psicólogo – 1 Vaga

Funileiro – 1 Vaga

Soldador – 1 Vaga

Oficial de Montagem – 10 Vagas

Servente de Obras – 12 Vagas

Instalador de Manutenção – 30 Vagas

Montador de Estruturas Metálicas – 10 Vagas

Armador – 1 Vaga

Assistente de Engenharia – 1 Vaga

Encarregado de Manutenção – 1 Vaga

Encarregado de Obras – 1 Vaga

Operador de Máquinas – 1 Vaga

Pedreiro – 2 Vagas

Zelador – 2 Vagas

Mecânico Montador – 1 Vaga

Mecânico de Máquinas Pesadas – 1 Vaga

Açougueiro – 4 Vagas

Mecânico Diesel – 1 Vaga

Motorista Carreteiro – 2 Vagas

Quem já é cadastrado pode, através do telefone (19) 3874 5669, atualizar seu currículo e também se candidatar à vaga. O número também pode ser usado para obter informações.

Já os não cadastrados devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal, que fica na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551, Parque Brasil 500, portando os documentos abaixo:

Cartão PIS + CPF + RG + Título de Eleitor + Comprovante de Residência (deve estar no nome do candidato. Se o imóvel for alugado, trazer o contrato) + Carteira de Trabalho.

Mais informações: (19) 3874-5669 ou smde@paulinia.sp.gov.br