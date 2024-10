18ª Copa Mandi de Futsal começa com rodada dupla na segunda-feira, 7 de outubro, no Ceresc

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) inicia na próxima segunda-feira, 7 de outubro, a 18ª Copa Mandi de Futsal. A edição vai começar com rodada dupla da categoria adulto masculino no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos. O primeiro jogo está marcado para as 20h15 entre as equipes do Amigos do Futsal x União Parque do Estado e, na sequência, às 21h, entram em quadra os times do Santa Cecília x Ipiranga Futsal.

Pela categoria adulto, 10 equipes disputarão a taça, sendo elas divididas em dois grupos de cinco cada. O grupo A é composto pelos times do Ypê Pinheiro B, Amigos do Futsal, Santa Cecília, Ipiranga Futsal e União Parque do Estado. E no grupo B estão os elencos do AABB, Ypê Pinheiro A, Vila Miranda F.C., Vira Copos F.C. e Santa Terezinha F.C.

Pelo regulamento, as equipes se enfrentarão em turno único dentro de seus grupos, classificando para as semifinais dois primeiros de cada chave. Os vencedores das semifinais irão disputar o título a partir das 20h do dia 25 de novembro, uma segunda-feira, no Ceresc. No total, a categoria adulto terá 23 partidas.

Base

Além da categoria adulto masculino, a tradicional Copa Mandi de Futsal de Mogi Guaçu também será disputada nas categorias de base do sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Ao todo, 62 equipes se inscreveram nas categorias de base, na quais serão realizados 108 jogos ao longo da competição.

As partidas das categorias sub-9 e sub-11 acontecerão no Ginásio Municipal de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Já as categorias sub-13 e sub-15 juntamente com a adulto serão disputadas no Ceresc.

A programação oficial e mais detalhes sobre os jogos podem ser obtidos diretamente pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelo número (19) 99854.4817.