1ª Conexão Cultural agita Artur Nogueira com shows contagiantes e reúne milhares de pessoas

Evento trouxe shows do Forró Maria Lua e Nando Ferrari, e contou com atrações pra toda família

A 1ª Conexão Cultural, promovida pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, reuniu milhares de pessoas neste final de semana. A programação foi repleta de atrações musicais, praça de alimentação e espaço kids gratuito com brinquedos infláveis, garantindo diversão para toda a família.

O evento foi sediado na área verde próxima à EMEF Amaro Rodrigues (Ninico), no Jardim Leonor – levando cultura aos bairros.

O Forró Maria Lua abriu a celebração no sábado (05), com uma animação contagiante. O grupo apresentou um repertório recheado de sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Falamansa, Trio Virgulino, entre outros, em um show dançante do início ao fim.

No domingo (6), o gigante do piseiro Nando Ferrari encerrou o evento com todo o seu carisma e talento, proporcionando momentos inesquecíveis para o público.

Apoio às Entidades Sociais

Além das apresentações musicais, a 1ª Conexão Cultural também valorizou a solidariedade e o apoio às entidades sociais do município.

Por isso, o evento contou com a parceria do Grupo de Assistência Social (Sasan), a Associação de Idosos Desamparados (Aidan), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Lar Renascer.

Essas entidades estiveram presentes com suas delícias culinárias na praça de alimentação e conseguiram arrecadar recursos que auxiliarão em suas despesas.