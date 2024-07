1ª Edição do Conectando Vozes será nesta sexta-feira, 2 de agosto

Crédito: Reprodução

Evento será roda de conversa dedicada ao compartilhamento de histórias e experiências; temas são empoderamento feminino e desigualdade social

Em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Encontro de Mulheres – Julho das Pretas realizará sua 1ª Edição do Conectando Vozes, no dia 2 de agosto, no Ceprocamp, ao lado da Estação Cultura. Este evento especial gratuito será uma roda de conversa para compartilhar histórias, desafios e conquistas.

A roda de conversa organizada será o encerramento do Julho das Pretas e contará com convidadas. Será um espaço dedicado ao compartilhamento de histórias e experiências, com discussões sobre temas cruciais como empoderamento feminino, desigualdade social, desenvolvimento, política e representatividade nos espaços de poder.

Serviço:

Data: 02/08

Horário: 19h

Local: Ceprocamp

Endereço: Av. 20 de Novembro, 145, estacionamento Estação Cultura, Centro

Retirada de ingressos gratuitos pelo link: https://www.sympla.com.br/evento__2560141