1ª etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago reúne 23 enxadristas

No último sábado, 5 de março, foi realizada a 1ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago de 2022. O torneio, que aconteceu no centro esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (Ceresc), na Vila São Carlos, contou com a presença de 23 enxadristas. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Durante todo o ano, ocorrerão 10 etapas decisivas para classificar os 10 melhores para a grande final da competição marcada para o mês de novembro. Desta 1ª etapa participaram enxadristas das cidades de Mogi Guaçu, Americana, Nova Odessa e Poços de Caldas. No sábado, 99 partidas foram disputadas num ritmo de jogo bastante acelerado, no qual cada enxadrista tinha que executar, em média, um lance a cada oito segundos.

O grande destaque desta etapa foi o jovem enxadrista guaçuano Diogo Martin Chagas, 20 anos, que com sete vitórias, conquistou 21 pontos e lidera a classificação da categoria sub 21. O líder da categoria é seguido de perto por Nichollas Ferreira com 18 pontos e João Silveira com 17.

O técnico da equipe de xadrez de Mogi Guaçu, Wendel Assis, foi o campeão da categoria adulto com oito vitórias e 1 empate, marcando 24 pontos. Na sequência da classificação encontram-se o enxadrista de Americana, Lucas Polezi com 22 pontos, o guaçuano Ramés Freitas com 20 e Ricardo Lopes de Nova Odessa com 19.

Capacitação

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove capacitação de xadrez para 120 professores da rede municipal de ensino das disciplinas de artes, inglês e educação física. O curso, realizado nos dias 7 e 14, será ministrado pelo técnico de xadrez Wendel Assis, das 18h45 às 20h25, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Bueno Junior, no Jardim Centenário.

Wendel Assis contou que a capacitação tem como objetivo incentivar cada vez mais a prática esportiva do xadrez, porque Mogi Guaçu tem um grande potencial para a modalidade. “Assim, os professores terão mais segurança de repassar os ensinamentos do xadrez que, por sua vez, também serão trabalhados com os alunos de forma dinâmica para estimular o desenvolvimento de diversas habilidades inerentes ao âmbito acadêmico”, comentou ele.