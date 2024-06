1ª miss mãe de Artur Nogueira, Tatiana Godoy se classifica para o Miss Universe São Paulo

Nogueirense participou das seletivas no último domingo (16); aprovação de Tatiana para concurso estadual é histórica para o município

A nogueirense Tatiana Godoy, de 30 anos, fez história ao se classificar para o Miss Universe São Paulo 2024. Participando das seletivas em Itu (SP) no último domingo (16), Tatiana tornou-se a primeira representante de Artur Nogueira a quebrar as regras tradicionais do concurso, que antes permitiam apenas meninas solteiras, sem filhos e com menos de 27 anos.

Casada e mãe de dois meninos, Tatiana enfrentou essa primeira etapa da competição com determinação e garra, conquistando seu lugar entre as candidatas selecionadas. “Estou muito emocionada e grata pelo apoio que recebi de minha família e amigos. Esta conquista é um passo importante, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que acreditam que seus sonhos não precisam ter limites”, afirmou Tatiana.

As candidatas selecionadas para o Miss Universe São Paulo 2024 participarão de um confinamento e do show final, onde a grande vencedora será coroada. As datas desses eventos serão anunciadas posteriormente.

A 24ª edição do Miss Artur Nogueira, que abriu caminho para essa conquista, foi organizada por Paulo Munhoz, com o apoio da Prefeitura e das Secretarias de Cultura & Turismo e de Comunicação. Este evento marca uma nova era para os concursos de beleza na cidade, promovendo inclusão e diversidade.

Tatiana conta com apoio e patrocínio de Hair Expert Fernando Rocha; Coordenador Paulinho Munhoz; Preparadora de passarela Wanessa Pamplona; Nutricionista Ariane Sia; Prefeitura de Artur Nogueira; Assessoria de Comunicação Daniela Fernandes; Personal Stylist Patrícia Schneider; Instituto Preventive Drª Sibeli Stein Dalpra, Drª Fátima Teresa Stein – estética dental, estética facial e acupuntura; Personal Poliana Meira; Semi Joias Re Castro; e Aline Pierdona limpeza de pele.