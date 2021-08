1º dia de volta às aulas presenciais tem boa adesão

Teve início nesta segunda-feira (16), a retomada das aulas presenciais em parte da rede municipal de ensino. As 22 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) voltaram a abrir as portas para os estudantes. No total, entre alunos do ensino infantil, fundamental I e fundamental II, 7.255 estão matriculados nestas unidades.

O retorno é escalonado, com metade das turmas nesta semana e a outra metade na semana que vem. Assim, são esperados 3.632 estudantes nas salas de aula neste primeiro ciclo. De acordo com levantamento da Secretaria de Educação, 2.470 estiveram presentes no primeiro dia, ou seja, 68% da demanda aguardada.

O percentual está dentro da expectativa da equipe técnica da pasta, que prevê uma evolução no decorrer dos dias. Além disso, é reforçado que o retorno ao modo presencial é facultativo, mas, cabe aos pais ou responsáveis a obrigação de conduzir os alunos às aulas, mesmo que no modo remoto.

O comando da Seduc iniciou, logo na manhã de segunda, uma série de visita às escolas. As profissionais acompanharam a execução dos protocolos, como a entrada das crianças, o uso dos itens de sanitização e a logística até as aulas. A avaliação foi positiva e, mesmo as EMEBs que já receberam a visita nos primeiros dias, deverão, novamente, ser acompanhadas pela equipe.

Quanto aos números deste primeiro dia de retorno, destaque para a EMEB “Dona Sinhazinha”, no Centro, que recebeu um percentual de 99,4% dos alunos esperados em sala de aula, somando os períodos da manhã e da tarde. Dos 91 estudantes previstos, 90 estiveram na unidade. A EMEB “Professor Jorge Bertolaso Stella”, no Parque do Estado II, que conta com 262 matriculados, também teve um percentual elevado, com 89,3%. A unidade aguarda a presença de 131 alunos nesta primeira semana e logo na segunda-feira,117 voltaram às aulas.