1º Encontro de Campeões reuniu mais de 90 atletas no Estádio Municipal

Jogadores que conquistaram títulos do Futebol Amador de Pedreira durante os anos de 1976 a 1990, estiveram participando no sábado, 17 de fevereiro, do 1º Encontro de Campeões, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Esportes e Lazer. “Este foi um momento especial para jogadores que se destacaram em Campeonatos Municipais e sagraram-se campeões durante entre os anos de 1976 a 1990. Parabéns aos organizadores e a todos que estiveram presentes neste momento de muita confraternização”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

A partida amistosa de futebol foi transmitida ao vivo pela Equipe NG Esportes em seu canal no YouTube. “O 1º Encontro de Campeões contou com a parceria de Xande Bebidas, Noi Quiosque Bar, Casa de Carnes Santa Clara, Gelo Já, Cerâmica São Joaquim, Consigaz, ConstruVip Barbudinho, Corpo & Saúde, Cerâmica Idragniles, além do total apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e do Prefeito Fábio Polidoro”, ressaltaram os responsáveis pela organização.

Estiveram presentes no 1º Encontro de Campeões jogadores que fizeram parte das seguintes equipes campeãs do Futebol Amador de Pedreira: 1976 – Veteranos de Pedreira; 1977 – Nadir Figueiredo; 1978 – Gemi; 1980 – Santana; 1981 – Pingov; 1981 – Seka Bar; 1982 – Gemi; 1983 – Gemi B; 1984 – União Pedreirense; 1985 – Santa Sofia; 1987 – Vila Monte Alegre; 1988 – Santa Sofia; 1989 – Vila Monte Alegre; 1990 – Santa Sofia. Também estiveram participando representantes das equipes do Beco, São Joaquim e Paulistinha.