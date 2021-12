1º Feira Livre do Pastel arrecada R$ 40 mil para feirantes de Artur Nogueira

R$ 40.000,00 com a vendas de pastéis e bebidas. A feira reuniu fãs da massa fininha, que puderam se deliciar com os variados sabores, dos tradicionais aos gourmets, e ainda contribuir para o fortalecimento dos feirantes locais e de entidades como a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae), que lucrou R$ 11.561,00. O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora o sucesso da primeira edição. “Esperávamos um retorno positivo, mas a 1º Feira Livre do Pastel superou todas as expectativas. Reunimos famílias, que puderam colecionar momentos de lazer, e ainda fortalecemos nossos feirantes. Com certeza é um evento que pretendemos repetir anualmente”, frisou. Ao todo, a 1º Feira Livre do Pastel contou com seis barracas: Pastel no Grau, Pereira’s Pastel, barraca da Janaína e do Márcio, barraca do Nezinho e da Viviane, e com a Van do Chopp do Alex. O evento gastronômico integrou a programação de fim de ano “Artur Nogueira Iluminada 2021”, cujas atrações se estendem até o dia 22 de dezembro.