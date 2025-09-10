22ª Campinas Restaurant Week começa esta semana

Uma viagem pelos sabores e tradição da mesa italiana em mais de 40 restaurantes

Festival acontece de 12 de setembro a 12 de outubro com

menus completos e preços fixos a partir de R$54,90.

De 12 de setembro a 12 de outubro de 2025, Campinas e região recebem o convite para mergulhar nas tradições centenárias da gastronomia italiana e celebrar o ritual de estar à mesa com a 22ª edição da Campinas Restaurant Week.

Inspirado na tradicional cultura de compartilhar refeições com família e amigos, o festival promete uma verdadeira imersão sensorial na cozinha italiana sob o tema “Uma Volta pela Itália”, com aromas, texturas e sabores que celebram cada prato em sua essência.

São mais de 40 restaurantes já confirmados que vão oferecer menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos e acessíveis, divididos em três categorias: Tradicional, Plus e Premium. A proposta é resgatar o prazer de estar à mesa, valor tão presente na cultura italiana, onde cada refeição é um momento de afeto, troca e celebração.

“Quando pensamos na Itália, não lembramos apenas das massas, dos vinhos e das sobremesas. Pensamos no convívio, no prazer de reunir pessoas ao redor da mesa. Essa edição foi pensada para valorizar esse espírito: a mesa como espaço de partilha, onde cada refeição é uma experiência afetiva. Nosso convite aos restaurantes participantes é que levem a sua essência para o menu, que cada chef revele sua identidade em cada prato, em cada ingrediente. Assim, o público poderá conhecer as raízes de cada casa dentro dessa temática e viver momentos de proximidade, prazer e sabores inesquecíveis”, destaca o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Da tradição à inovação

Inspirado em narrativas como a do filme Nonnas, onde um restaurante é comandado por avós italianas apaixonadas por cozinhar, o festival convida os chefs a criarem pratos que evoquem memória, tradição e emoção. Massas al dente, molhos frescos, queijos intensos, embutidos artesanais e sobremesas clássicas dividem espaço com toques de inovação e ingredientes regionais, que valorizam a identidade de cada restaurante.

O festival conta com o patrocínio da Payby, solução de autoatendimento que transforma a experiência nos restaurantes ao permitir que os clientes acompanhem seus pedidos e realizem o pagamento diretamente pelo celular, sem precisar esperar pelo garçom ou pela maquininha. Essa inovação reduz em até 15 minutos o tempo de atendimento por mesa e garante mais agilidade, praticidade e economia tanto para o cliente quanto para o restaurante. “Nosso objetivo é oferecer tecnologia que simplifica processos e melhora a experiência para todos”, destaca o COO da Payby, Iago Queiroz.

Esta edição também conta com os parceiros de sucesso: We Super OOH, Catraca Livre, Conecta FM Campinas e Campinas.com.br.

Herança viva

Com mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil, a gastronomia italiana segue profundamente enraizada na cultura brasileira. Do pão na mesa ao molho de tomate, passando pelo protagonismo do azeite de oliva e as taças de vinho no almoço de domingo, hoje, o Brasil é o terceiro maior mercado das Américas para os alimentos e bebidas italianos (Fonte: Apas Show 2025).

Gastronomia com propósito

Além de movimentar a cena gastronômica, a Campinas Restaurant Week mantém seu compromisso social: os clientes são convidados a contribuir com R$ 2,00 por menu para a Casa Ronald McDonald Campinas, ou a doar sua nota fiscal com CPF para ajudar crianças e adolescentes em tratamento oncológico. saiba mais em @casaronaldcampinas.

O café e a tradição italiana

Nenhuma experiência italiana à mesa estaria completa sem um bom café. Na Itália, o espresso é mais que uma bebida: é um ritual de convivência e um símbolo de hospitalidade, cuja história remonta ao final do século XIX, quando surgiram as primeiras máquinas que utilizavam água pressurizada para preparar o café de forma mais rápida e intensa. Para que essa viagem gastronômica seja ainda mais autêntica, a 22ª Campinas Restaurant Week contará com a presença do Café Villa Borghesi em alguns restaurantes participantes, para convidar o público a encerrar sua refeição com um verdadeiro café especial. Produzido pela Torrefação Jannuzzi desde 1994, a marca seleciona grãos das melhores regiões cafeeiras do Brasil para criar blends que unem elegância, brasilidade e sustentabilidade, e transformam cada xícara em um ritual memorável.

Categorias de Menus

Durante o festival, os restaurantes participantes oferecem experiências gastronômicas especiais em três categorias:

● Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90

● Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90

● Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00

Restaurantes participantes

Menu Tradicional: Alvear, Applebee’s (Cambuí e Shopping Iguatemi), Boteco Vidottinho (Cambuí e Shopping Parque das Bandeiras), Moon Bar e Lounge, Mow Culinária Vegana, Queijos e Amigos.

Menu Plus: 430 Gradi Cambuí, Arlindo’s Restaurante, Café Container, Calle 54 – Jundiaí, Chef Antonello, Consagrado’s Brew Garden, Hulhah Cuisine, Madeira e Cobre Café, Outback Steakhouse (Campinas Shopping, Galleria Shopping, Iguatemi Campinas, Parque Dom Pedro Shopping, Shopping Parque das Bandeiras), Restaurante Origens – Radisson Red Campinas, Restaurante Quintal da Giffa, Rudras Kafé, Tratto Pizza e Bar, Vino! Jundiaí.

Menu Premium: Barbacoa Campinas, Bistrô La Palette, Cantina Fellini, Casa Belga, Domuus Campinas, Hocca Iguatemi Campinas, Kanu, La Vinicola Wine Bar, Le Troquet, Macaxeira Campinas, Nextdoor, Ninetto Trattoria, Pecorino Iguatemi Campinas, Salsa Con Ají, Strog&Noff.

Acompanhe os menus dos restaurantes pelo site: www.restaurantweek.com.br | @restaurantweekbrasil

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do país. Com o propósito de democratizar o acesso à boa gastronomia e valorizar o trabalho de chefs e restaurantes, o evento movimenta o setor em períodos estratégicos para contribuir para o fortalecimento da cadeia gastronômica. Durante o festival, restaurantes selecionados criam menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, sempre inspirados por um tema. Além de proporcionar experiências únicas ao público, a iniciativa estimula a inovação, a fidelização de clientes e o aumento de fluxo nas casas participantes, consolidando-se como uma plataforma de visibilidade e crescimento para o setor.