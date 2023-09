26º Batalhão da PM terá nova sede: Inauguração da Pedra Fundamental marca o início da construção

Reportagem: SusiBaião

Fotos: Susi Baião

Na manhã desta quinta-feira (14), foi inaugurada na cidade de Mogi Guaçu, a pedra fundamental da nova sede do 26º Batalhão de Polícia Militar do interior. O evento, que marcou o início da construção, foi prestigiado por diversas autoridades locais, estaduais e regionais, demonstrando a importância dessa iniciativa para a comunidade.

O ato simbólico teve a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, coronel PM Adriano Augusto Leão, comandnate do CPI 2, com sede em Campinas, do deputado estadual Barros Munhoz, além de outras autoridades políticas da região e representantes do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), da região.

O 26º Batalhão é responsável por zelar pela segurança de oito municípios: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Itapira e Santo Antonio de Posse.

A construção da nova sede do Batalhão, iniciou hoje, localizada na rua Maria Conceição Chiarelli Silva, s/n, no Jardim II, próximo ao Sesi. Este projeto representa um investimento significativo na segurança pública, totalizando cerca de 10 milhões de reais. O novo edifício contará com dois pavimentos e ocupará uma área de 2,8 mil metros quadrados. Conforme o edital do Governo do Estado, o prazo previsto para a conclusão da obra é de 360 ​​dias.

O Tenente-Coronel do 26º Batalhão, Antonio Roberto Catossi, enfatizou que esta nova sede será um modelo para os demais batalhões do estado. O terreno onde a nova sede será construída foi doado pela Prefeitura de Mogi Guaçu no ano de 2010, evidenciando a parceria entre as esferas municipal e estadual para aprimorar a segurança da comunidade.

O projeto da nova sede foi cuidadosamente planejado para atender a todas as necessidades da Polícia Militar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Além de abrigar o 26º Batalhão, o local também sediará a 1ª Companhia da PM de Mogi Guaçu, a Força Tática, a Unidade Integrada de Saúde e o Gabinete de Treinamento. Terá uma sala com 66 metros quadrados destinada a uma academia, proporcionando aos policiais militares um espaço adequado para o treinamento físico, contribuindo para sua preparação e desempenho no cumprimento de suas funções.

A população de Mogi Guaçu e municípios vizinhos podem esperar uma melhoria significativa na segurança pública com a conclusão deste projeto. A nova sede do 26º Batalhão da PM, com sua infraestrutura moderna e completa, reflete o compromisso das autoridades locais e estaduais em fornecer um ambiente de trabalho adequado aos profissionais da polícia, bem como oferecer um atendimento mais eficaz à população, promovendo a segurança e o bem-estar de todos.