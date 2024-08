28ª Festa do Caminhoneiro de Jaguariúna Promete Animação e Tradição Neste Domingo

Evento tradicional celebra o trabalho e a vida dos caminhoneiros com programação variada, missa, desfile e shows musicais.

No próximo domingo, dia 18 de agosto, Jaguariúna será palco da 28ª edição da Festa do Caminhoneiro, um evento que já se consolidou como um dos mais importantes do calendário da cidade, celebrando o trabalho, a vida e a cultura dos caminhoneiros. A programação começa cedo e promete muita emoção e diversão para os participantes e o público.

Programação

7h: Missa na Comunidade Santo Antonio (Guedes de Baixo)

A saída está marcada para as 7 horas da manhã, em frente ao Estádio Municipal. É de lá que começa a jornada do dia.

8h30: A concentração está marcada para as 8h30 horas da manhã, em frente ao Estádio Municipal. É de lá que começa a jornada do dia.

9h: O desfile dos caminhoneiros terá início às 9 horas, com uma bênção especial na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Esse é um dos momentos mais aguardados, onde os motoristas desfilam suas máquinas pelas ruas da cidade, demonstrando o orgulho de ser caminhoneiro.

11h30: A chegada dos caminhões está prevista para 11h30 na Fazenda da Barra. Lá, os participantes serão recepcionados com atividades variadas.

13h: A partir das 13 horas, começam as gincanas e brincadeiras, que prometem muita diversão para os motoristas e suas famílias. Serão diversas atividades que visam celebrar a camaradagem e o espírito de equipe entre os caminhoneiros.

15h: Para animar ainda mais a tarde, às 15 horas, haverá um show sertanejo com Enio Ramos e DJ Tripinha, conhecido por animar eventos com muita música e diversão.

17h: O encerramento da festa está previsto para as 17 horas, coroando um dia repleto de atividades e celebração.

Regras do Evento

Para garantir a segurança e a organização do evento, algumas normas foram estabelecidas:

O que não pode:

Formar fila dupla durante o desfile.

Fazer ziguezague na via durante o trajeto.

Pessoas em cima do compartimento de carga dos caminhões.

Buzinar nas proximidades da UPA e igrejas.

Utilizar som alto no recinto do evento.

O que pode:

Desfilar com respeito às leis de trânsito.

Dar preferência nas vias.

Levar pessoas na cabine do caminhão, respeitando a legislação.

Fazer churrasco na área indicada pela organização da festa.

Os primeiros 200 motoristas que trouxerem 1 quilo de alimento não perecível serão presenteados com uma camiseta do evento. Essa é uma ótima oportunidade para os caminhoneiros e suas famílias desfrutarem de um dia especial, repleto de atividades e celebração da profissão.

A Festa do Caminhoneiro de Jaguariúna é um evento que reúne tradição, fé e companheirismo, proporcionando momentos de alegria e confraternização. A organização espera contar com a participação de todos, respeitando as normas e aproveitando o dia com responsabilidade e diversão.

Foto Ilustrativa