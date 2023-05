29° Trekker Trek de Holambra

Novamente nesta edição as categorias serão intercaladas e como boa parte dos tratores puxam em mais de uma categoria, portanto a maioria dos tratores irão competir nos dois dias de evento, sendo assim não há um dia principal. Tanto no sábado como no domingo terão tratores envenenados e agrícola competindo e dando um show na pista.

Novidades

Nos últimos anos o Trekker Trek se encontra numa crescente, novas equipes entrando na competição e equipes tradicionais evoluindo as suas máquinas, e com isso quem ganha é o esporte e o público que acompanha um show cada vez maior.

Veja algumas das novidades desse ano de 2023:

Neste ano, haverá a estreia de um trator paranaense nas principais categorias do Trekker Trek,

trata-se do trator General que será pilotado por seu proprietário e construtor, Igor Van Den Broek. O trator está equipado com um motor Scania de 11 litros turbinado e convertido para metanol, algo inédito no Trekker Trek Brasil.

O trator Mito de Randolf Groenwold e Igor Van Den Broek que antes tinha uma configuração com apenas 1 turbo, agora virá com uma nova configuração com biturbo compound em seu motor Ford 6.6 litros a metanol. O trator Mito participará da categoria Livre 2800 kg com apenas 1 turbo (devido ao regulamento) e nas categorias livre 3600 kg e 4400 kg irá competir com as duas turbinas. Esse trator foi o campeão da categoria Livre 2800 kg em Holambra no ano de 2022.

O veterano competidor Henrique Reijers e o seu filho Jonas Reijers compraram no ano de 2022 o trator Fighter que era pilotado por Marcelo Niens.

O trator agora da família Reijers está sendo reconstruído e terá um motor Ford Fase 2 de 6.6 litros convertido para metanol com 3 turbos, e irá competir nas categorias Livre 3600 kg e 4400 kg.

No ano passado, o trator Imperador de Carlos Henrique de Souza passou por uma remodelação. O trator que antes tinha 3 motores (2x AP turbo e 1x Dodge V8) passou a ser equipado com 1 motor Ford 6.6 litros biturbo diesel.

Devido a reconstrução, esse trator não conseguiu competir na etapa de Holambra 2022 e, nesse novo formato com motor diesel, o Imperador fará a sua primeira exibição em terras holambrenses neste ano de 2023 nas categorias livre 2600 kg e 2800 kg.

Nas categorias agrícolas também teremos novidades!

Neste ano um grupo de youtubers do Agro irão competir com 3 tratores: 1x Massey Ferguson 283, 1x Massey Ferguson 5320 e 1x Valmet 110.

E lá das terras mineiras de Varginha virá um trator Ford 7810 que foi batizado de Chefão. Esse trator dos proprietários Iago Reis e Anderson Reis disputará as categorias agrícola 3500 kg e 4500 kg e promete fazer bonito na pista.

No Trekker Trek 2022 os campeões foram:

Livre 4400 kg – Bandido

Livre 3600 kg – Bandido

Livre 2800 kg – Mito

Livre 2600 kg – Pit Bull

Livre 2500 kg – Ligeirinho

Super Diesel – Avassalador

Pro Stock 5500 kg – Avassalador

Pro Stock 4500 kg – Avassalador

Agrícola 7500 kg – Green Power

Agrícola 6500 kg – Green Power

Agrícola 5500 kg – Corvo

Agrícola 4500 kg – Fúria Amarela

Agrícola 3500 kg – Corvo

Agrícola 2500 kg – Agressivo

Neste ano serão disputadas 13 categorias no total

Livre 4400 kg

Livre 3600 kg

Livre 2800 kg

Livre 2600 kg

Super Diesel 4500 kg

Pro Stock 5500 kg

Pro Stock 4500 kg

Agrícola 7500 kg

Agrícola 6500 kg

Agrícola 5500 kg

Agrícola 4500 kg

Agrícola 3500 kg

Agrícola 2500 kg

Serviço:

Dias 03 e 04 de Junho de 2023

Horário: A partir das 10:00 horas

Local: Centro Esportivo Tubantia

Acesso pela Rodovia SP 107 Km 35

Ingressos Online

byma.party/trekker-trek2023

Crianças de 6 a 12 anos e estudantes que possuírem a carteirinha, pagam meia entrada.

Maiores Informações:

www.trekkertrek.com.br

www.facebook.com.br/trekkertrekbrasil

www.instagram.com.br/trekkertrek_brasil

