2ª CORRIDA DE RUA “JAIME ABREU” REÚNE 200 CORREDORES

Na manhã do último domingo (29), aconteceu a 2° corrida de rua de Estiva Gerbi em homenagem ao atleta amador estivense, Jaime Abreu. O evento contou com a presença de aproximadamente 200 atletas representando 11 cidades de toda região.

Na manhã do último domingo (29), aconteceu a 2° corrida de rua de Estiva Gerbi em homenagem ao atleta amador estivense, Jaime Abreu. O evento contou com a presença de aproximadamente 200 atletas representando 11 cidades de toda região.