2ª Divisão tem início com 12 jogos e mais de 40 gols na primeira rodada

Foi dado o pontapé inicial para a 2ª divisão do 25º Campeonato Municipal de Futebol – Troféu Francisco Antônio Miguel -, o Miguelito. A estreia da competição aconteceu no domingo, dia 6 de agosto, com 12 jogos divididos em seis Centros Esportivos da cidade. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

As primeiras partidas da 1ª rodada reservaram 45 gols em confrontos que começaram às 7h50 e às 9h50. No Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, o Vila Real venceu o Internacional por 4 a 1, enquanto o Cedro foi derrotado pelo placar de 2 a 0 para o Nova Alvorada. No Antônio Campano, o Roseira ganhou do M.G Esporte Clube por 2 a 0, e Vasquinho e Itacolomy ficaram no empate por 2 a 2.

No José Américo Caveanha, o Cerep, o Guarani e o União construíram uma vitória por 2 a 0 e 3 a 1, sobre o Horizonte e o Amigos, respectivamente. No Alcides Macena Maria, o Pelezão, o Santa Cecília venceu o Aston Vila por 2 a 1 e o Alto dos Ypês ganhou do Kapotas por 4 a 2. No José Suzigan, o Beira-Rio, o Vida Nova foi superior e fez 3 a 0 para cima do Madrugada, enquanto o Quebrada Suécia foi derrotado por 3 a 1 para o Eucaliptos.

Já no Prefeito Nelson de Paula Bueno, o Aica, 10 gols, com as vitórias do Red Bull por 5 a 2 em cima do Napoli, e a do Vila Miranda por 3 a 0 no Ipanema. A próxima rodada da 2ª divisão está agendada para o dia 20 de agosto, em outros sete centros esportivos da cidade.