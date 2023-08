2ª ETAPA DO PROJETO CINE ARTE LEVA TEATRO E CINEMA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Alfredo Bérgamo, o Caic, no Jardim Europa, foi o local escolhido para receber a segunda etapa do projeto Cine Arte. A ação, realizada pela Perfectto Projetos com patrocínio da Tenneco e parceria com a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, inclui sessões de cinema com animações sobre a conscientização em relação a diversos temas, como água, meio ambiente, poluição, dentre outros, interações teatrais com a mesma temática e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito.

A segunda etapa do projeto teve início nesta quarta-feira (9) e prossegue até esta sexta-feira (11). Ao todo, são quatro sessões por dia de programação. Para acolher a ação cultural, foi montada na quadra do Caic uma estrutura gigante de cinema inflável, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de acentos para acomodação do público. E não é só isso. Para deixar a programação ainda mais divertida, todos os presentes têm direito a pipoca.

Ao final de cada sessão, as crianças e adolescentes levam para casa um livreto

com explicações sobre os temas que foram abordados nas animações. Além dos alunos do Caic, também participaram da iniciativa, estudantes das Emebs ‘Geraldo Alves Pinheiro’, ‘Nelson Neves de Souza’ e ‘Ana Isabel da Costa Ferreira’.

Vale informar que a primeira etapa do projeto Cine Arte aconteceu na semana passada, quando alunos da Emeb ‘Altair Rosa Corsi’, no Parque da Imprensa, tiveram a oportunidade de produzir curtas-metragens com técnicas profissionais durante a Oficina de Introdução Básica de Cinema.

O Cine Arte é um projeto itinerante que tem como objetivo aproximar crianças e

adolescentes do mundo das artes, promover acesso à cultura e conscientizar sobre

temas de grande importância para o futuro como a preservação dos recursos

naturais, sustentabilidade, entre outros.