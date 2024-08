2º DIA DE CAMPO APRESENTA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPO

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim e a Prefeitura Municipal promoveram o segundo ‘Dia de Campo’ para apresentação do biodigestor como solução de saneamento para as propriedades rurais. Desta vez, a demonstração prática do sistema associou, além do Círculo de Bananeira, o Vermifiltro, tecnologia ecológica para o tratamento do esgoto doméstico.

A apresentação aconteceu no sítio São José, na Rodovia dos Agricultores, na quarta-feira (14), pela engenheira civil do Saae, Renata Furigo e pelo engenheiro da Prefeitura, Valdir Biazotto. A propriedade já usava o sistema de vermifiltração para tratamento dos efluentes, que consiste na utilização de macroorganismos (minhocas) para remoção de poluentes do esgoto.

Para Renata, o interesse e participação dos proprietários colaborou para melhorar o sistema. “Junto com eles, nós pensamos nessa solução de associar o biodigestor com o vermifiltro, melhorando ainda mais a eficiência do tratamento”.

O projeto de substituição das fossas negras pelo biodigestor faz parte do PMSR (Plano Municipal de Saneamento Rural). Na primeira fase de implantação, Renata e Valdir contaram com a adesão de 114 proprietários para a instalação do sistema que será custeado com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

O Dia de Campo também contou com a participação do professor e doutor da Unicamp, Adriano Tonetti, e estudantes da universidade. Para ele, o trabalho em campo é muito importante para o desenvolvimento acadêmico dos alunos. “Essa vinda foi muito interessante porque nós vemos muitos trabalhos que são desenvolvidos na universidade sendo aplicados aqui”. Adriano ainda reforçou que o projeto destaca o município no que se refere ao saneamento na área rural. “Realmente, Mogi Mirim tem a possibilidade de ser pioneira, referência no saneamento rural.”

Segundo o diagnóstico apresentado no PMSR, Mogi Mirim possui uma população rural estimada em 3.855 pessoas. Cerca de 85% das propriedades utilizam sistemas alternativos de abastecimento de água, como poço artesiano, e 84% possuem fossas como solução para o esgoto sanitário.