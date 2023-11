3 receitas fáceis de fazer com bacalhau para as festas de final do ano

A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, dá dicas de preparo com o peixe versátil e saboroso, que já conquistou espaço nas ceias natalinas

O bacalhau é apreciado por muita gente e seu consumo já virou tradição nas festas de final de ano. A quase um mês das ceias natalinas, já é tempo de se programar para incluir o peixe no cardápio dos encontros com família e amigos. A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, ensina receitas práticas com o versátil e nutritivo pescado. “O bacalhau é fonte importante de proteínas, minerais e gorduras boas, como o ômega-3, que são nutrientes essenciais para nossa saúde, e pode ser preparado de diversas formas e agradar a todos os paladares”, explica.

Assado com legumes, gratinado com batatas e azeite, preparado como escondidinho com batata ou mandioquinha ou em saladas com folhas e grãos, o bacalhau é uma ótima opção para dias mais quentes. “Nos lanches, é possível o peixe integrar o cardápio como ingrediente de tortas e bolinhos, que podem ser preparados assados, e agregar uma boa fonte proteica ao cardápio”, ensina Renata.

A nutricionista orienta que para um bom preparo, o dessalgue do peixe deve durar 24 horas. “O bacalhau deve ficar imerso em um recipiente com água potável, tampado, e mantido na geladeira para evitar o crescimento de bactérias. A troca da água deve ser feita a cada 4 a 6 horas, sempre sob refrigeração. Pedaços grandes exigem mais tempo para que a dessalga seja suficiente”.

Renata alerta que na hora da compra é importante prestar atenção à validade e observar as características do produto. “O bacalhau geralmente tem a pele e a carne de cor clara e uniforme, com cheiro característico. Para ter garantia de produto fresco, é sempre importante comprar o peixe em locais de sua confiança, que comprovem a origem do pescado, que atesta a sua qualidade”.

O Oba Hortifruti oferece a linha Obacalhau, peixe de marca própria, importado direto de Portugal, comercializado em todas as lojas da rede, com garantia de origem e qualidade, com cortes nobres, seja filé, lombo, lascas ou desfiados.

A nutricionista ensina 3 receitas fáceis de preparar com Obacalhau.

Bacalhau na brasa

2 postas de Obacalhau dessalgadas

½ colher de chá de sal

1 colher de chá de folhas de alecrim

2 colheres de sopa de azeite

Pimenta preta a gosto

Modo de preparo:

Tempere o bacalhau com azeite, sal, pimenta e alecrim. Leve para assar em braseiro médio, com a pele virada para baixo, por cerca de 30 minutos.

Bacalhau com brócolis e batata

500g de Obacalhau em lascas

Buquês de 1 maço de brócolis

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas grossas

Pimentão colorido cortado em tiras para decorar

½ xícara de chá de azeitonas pretas sem caroço para decorar

Salsinha picada a gosto para decorar

Modo de preparo:

Cozinhe separadamente o bacalhau, o brócolis e as batatas em água com sal por cerca de 10 minutos cada. Retire os alimentos da panela de cozimento e doure o bacalhau em uma frigideira com azeite. Faça o mesmo com as rodelas de batata. Separe uma travessa de vidro e acomode primeiro metade das batatas. Em seguida, acomode o bacalhau e o restante das batatas, cobrindo o peixe. Adicione os buquês de brócolis e finalize decorando com os pimentões, as azeitonas e a salsinha. Leve a travessa ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos e sirva em seguida.

Salada de espinafre com bacalhau

2 postas de Obacalhau dessalgado

100ml de leite integral

1 xícara de chá de grão-de-bico

Folhas de ½ maço de espinafre

Buquês de ½ brócolis

Azeite a gosto

Sal a gosto

Azeitonas pretas sem caroço a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe o bacalhau no leite até que fique bem macio. Separe as lascas de bacalhau e leve à geladeira. Deixe o grão-de-bico de molho na água por 12 horas antes do cozimento. Depois, cozinhe com água e sal por cerca de 15 minutos. Cozinhe os buquês de brócolis por cerca de 10 minutos com água e sal. Coloque as lascas de bacalhau, os buquês de brócolis, as azeitonas e o grão-de-bico em uma travessa. Adicione as folhas de espinafre e tempere tudo com azeite, sal e pimenta a gosto. Sirva gelado.

