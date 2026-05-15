31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba divulga grade de shows com Gusttavo Lima e Bruno & Marrone

A Comissão Organizadora da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste, divulgou nesta semana a grade completa de shows. Nomes como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e Frei Gilson estarão se apresentando no evento. A realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

A festa começa no dia 11 de agosto com a apresentação de Frei Gilson. Neste dia, o setor pista terá entrada solidária gratuita. Itens como fralda geriátrica, feijão, óleo e lenço umedecido podem ser entregues no dia do evento. O carismático religioso acumula mais de 12.9 milhões de seguidores no Instagram e tem um dos canais católicos mais assistidos no YouTube, com 9.5 milhões de seguidores.

No dia 14 de agosto, Natanzinho Lima e Vini Drumond sobem ao palco para comandar a galera presente. No dia 15, é a vez do “Embaixador” Gusttavo Lima e a cantora Elis Justi agitar a galera. A festa segue na semana seguinte com os shows de Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar no dia 21, e com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca encerrando o evento no dia 22 em grande estilo.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

11/08 – Frei Gilson (entrada franca pista)

14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond

15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi

21/08 – Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar

22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 11 a 22 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506 / https://www.instagram.com/festadopeaodepiracicaba/