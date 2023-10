3ª Feira do Verde de Artur Nogueira supera expectativas e reúne milhares de pessoas no final de semana

APAE arrecadou mais de R$ 18 mil com vendas, e produtores locais comercializaram cerca de 1.800 itens, incluindo flores, artesanatos e mudas

A agricultura nogueirense foi celebrada em grande estilo no último final de semana. A 3ª Feira do Verde, sediada na Lagoa dos Pássaros, reuniu produtores locais e amantes do campo no sábado (07) e domingo (08). Apesar do tempo chuvoso, o evento reuniu milhares de pessoas e superou as expectativas em vendas.

De acordo com o secretário de Agricultura, Odair Boer, o sucesso da 3ª Feira do Verde não se limitou apenas à diversidade de produtos disponíveis, mas também se refletiu nas estatísticas de vendas – mais de 1.800 itens foram vendidos ao longo do evento.

Além disso, o evento teve um impacto positivo na comunidade, com destaque para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A entidade arrecadou mais de 18 mil reais – valor que irá auxiliar no desempenho das atividades essenciais da instituição. A empresa Calterra, que participou ativamente da feira, também reverteu o valor de 196 sacos de substratos vendidos à entidade.

Com mais de 30 barracas de expositores, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer uma variedade de produtos, incluindo flores, mudas frutíferas e ornamentais – além das 15 barracas de artesanatos do Grupo Coméia Real. A iniciativa da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Agricultura, contou com patrocínio da Sicred.

Durante o evento, o público também teve oportunidade de concorrer a dois vales poupança, no valor de R$500,00 cada um, fornecidos pela Sicred. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (09), na Secretaria de Agricultura, e as duas vencedoras foram: Ana Maria Mascaro e Rosemary Tagliari Bentlin.

DESFILE DE TRATORES

O desfile de tratores, mais conhecido como “Trator Verde”, foi uma das atrações da 3ª Feira do Verde, e reuniu dezenas de tratoristas e agricultores nogueirenses. A caravana partiu às 10h da igreja Santa Rita, no bairro Planalto, e seguiu até à Lagoa dos Pássaros, onde os tratores foram expostos para a comunidade local.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou sua satisfação com o sucesso da 3ª Feira do Verde. “Temos muito orgulho das raízes agrícolas do nosso município, e eventos como esse nos permitem valorizar nossa história e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento sustentável e o empreendedorismo local”, concluiu.