3ª Festa das Nações Joaquim Egídio de Campinas acontece no mês de maio

Segurança, diversão, gastronomia e muita música boa estarão presentes na 3ª Festa das Nações Joaquim Egídio, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. O evento, que acontece entre os dias 01 e 04 de maio, promete agitar a população campineira e demais cidades da região. O evento vai acontecer na Praça Dom Agnelo Rossi, em frente a igreja de São Joaquim e São Roque. O evento terá entrada franca, todos os dias.

A festa, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, vereadora Débora Palermo, subprefeitura de Joaquim Egídio, tem a realização do Viola Brasil Produções Artísticas e da Cervejaria Germânia. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O evento vai contar com estacionamento no local, banheiros químicos e acesso para pessoas com deficiência.

Na área gastronômica, uma praça de alimentação com barracas típicas e grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada. A grade de shows promete agradar todo o tipo de público. Sertanejo, pagode e pop rock são alguns dos ritmos que irão embalar ao público. Nos próximos dias será divulgada toda a grade de shows que promete agradar ao público que aprecia uma boa música.

A festa terá uma feira de artesanato com dez barracas. Vale destacar também que as crianças terão muitas oportunidades para se divertir e curtir a festa com os pais. Durante o evento, além de cama elástica para os pequenos se divertirem, personagens de super-heróis estarão se apresentando durante a festa.

Presidente da Comissão Organizadora da 3ª Festa das Nações Joaquim Egídio, Alessandro Falcaro, destaca o apoio público e da iniciativa privada para a realização da festa. “Queremos agradecer a todos os apoiadores, em especial a Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Cultura, vereadora Débora Palermo, ao escritório Viola Brasil Produções Artísticas, o empresário Carlos Barbosa, e a Cervejaria Germânia em apoiar e acreditar no evento”.