3ª Sessão Ordinária do ano se aprofunda em debates sobre segurança, saúde e infraestrutura

A 3ª Sessão Ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada nesta terça-feira, 18 de fevereiro, foi marcada por discussões aprofundadas sobre temas como segurança pública, saúde, bem-estar social e infraestrutura urbana. A sessão teve uma pauta extensa, com a apresentação de 19 indicações, 28 requerimentos e uma moção. Além disso, foram votados 1 Projeto de Resolução n.º 001/25, 1 Projeto de Lei Complementar n.º 002/25 e 1 Projeto de Lei n.º 016/25 do Executivo em regime de urgência.

A vereadora Ana Paula Espina (POD) abriu o debate sobre segurança pública ao questionar a possível substituição de vigilantes concursados por câmeras de segurança em prédios públicos. A parlamentar expressou preocupação com os servidores e a qualidade da vigilância que seria oferecida para os bens públicos. Além disso, denunciou um suposto furto de documentos da Asamas (Associação Santa Maria de Saúde) que teria ocorrido no Paço Municipal, solicitando investigação e transparência no caso.

O presidente da Câmara, o vereador Rodriguinho (PP), respondeu às preocupações da vereadora, tranquilizando os vigilantes e negando a existência na Casa de Leis de qualquer projeto que vise à substituição dos profissionais. Ele assegurou que a Câmara mantém um diálogo aberto com o Executivo e que qualquer mudança será amplamente discutida com os servidores.

A saúde pública e o bem-estar social também foram temas da sessão, com diversas propostas e debates. A vereadora Graça Albaran (PSD) apresentou o Projeto de Lei n.º 011/25, que institui o Selo Empresa Amiga dos Autistas, com o objetivo de incentivar a inclusão e o apoio às pessoas com autismo. A vereadora destacou a importância de sensibilizar a sociedade e o setor empresarial para as necessidades das pessoas com autismo e suas famílias.

O vereador Cristiano Cecon (MDB) aproveitou a discussão sobre inclusão e sugeriu a realização de palestras na Escola do Legislativo para orientar mães de crianças especiais sobre seus direitos.

Já o vereador Jorge (REP) disse que está acompanhando de perto o que está acontecendo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Explicou que fez cobranças em parceria com a vereadora Paula Savioli (PP), que resultaram em mais profissionais de saúde nas unidades.

A vereadora Rose Guerreira (REP) propôs a criação de uma campanha de conscientização sobre saúde mental, com caminhada, palestras e feira, visando combater o estigma e o preconceito em relação aos serviços de saúde mental. A vereadora enfatizou a importância de promover a saúde mental e o bem-estar da população, especialmente em tempos de aumento dos casos de depressão e ansiedade em todo o mundo.

Combate à Dengue

O combate à dengue também foi tema de destaque, com o vereador Dr. Élcio (POD) informando sobre as ações da Secretaria de Saúde e a criação do Centro de Controle da Dengue. O vereador explicou os trabalhos do fumacê e de outras medidas de prevenção e controle da doença.

A vereadora Geruza Reis (PP) complementou o debate, reforçando a importância da conscientização e da participação da população na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Em resumo, a vereadora lembrou de medidas simples que ajudam a combater as larvas do mosquito, como: eliminar recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e vasos de plantas; manter caixas d’água e reservatórios tampados; e limpar calhas e lajes.

Infraestrutura e demandas

O vereador Rafael Blanco (MDB) explicou que conversou com o presidente do SAAEJA (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna), Wanderley Filho, sobre os problemas da água na cidade. Disse que os trabalhos estão sendo feitos de forma incansável para resolver a situação. Blanco disse que está acompanhando de perto os trabalhos no SAAEJA para resolver os problemas, mas que não é do dia para a noite que os problemas serão resolvidos.

Já a vereadora Paula Savioli (REP) disse que tem recebido muitas demandas de buracos nas vias e corte de mato, e que tem feito várias visitas à UPA e que sempre o local se encontra lotado, mas com muitos casos de dengue. Disse que seu mandato está fazendo tudo o que está ao seu alcance para ajudar a população.