3º Encontro e Exposição de Carros Antigos retoma calendário de grandes eventos de antigomobilismo em São Paulo

Grande festa acontece nos dias 11 e 12 de junho, pretende reunir ao menos 1.500 veículos antigos e 25 mil pessoas

É hora de lustrar a lataria, roncar os motores, calibrar os pneus e botar os possantes na estrada para a retomada em grande estilo do maior encontro de carros antigos de São Paulo. Depois da saída de cena imposta pela pandemia, o 3º Encontro e Exposição de Carros Antigos – Campo de Marte volta com todas as suas atrações para receber o público apaixonado pelo antigomobilismo. A exposição acontece nos dias 11 e 12 de junho e coloca a capital paulista de volta no roteiro dos grandes eventos do setor.

Após o grande sucesso do 7º Encontro Brasileiro de Automóveis Antigos (EBAA), realizado em abril em Águas de Lindóia, a Relicário Autos Antigos, traz de volta, em parceria com Rotary Clube São Paulo Norte, o 3º Encontro e Exposição no Campo de Marte. A expectativa é de reunir este ano ao menos 1.500 automóveis antigos, que poderão ser conferidos pelo público nos dois dias de visitação, a mesma quantidade do 2º Encontro, realizado em 2020. O público estimado para este ano é de 25 mil pessoas, 5 mil a mais que em 2020.

Além dos poderosos sobre rodas, haverá ainda a tradicional feira de peças, antiguidades e miniaturas, que já tem 130 estandes confirmados, shows ao vivo, brinquedos infantis, áreas de veículos à venda, praça de alimentação atrativa e diversificada. “É um evento grandioso, que agrada pessoas de todas as idades, traz nostalgia e admiração por essa indústria fantástica que encanta os brasileiros, atravessando gerações”, afirma o organizador da exposição, Junior Abonante.

Segundo Abonante, a organização espera uma participação bastante variada, de público e de expositores. “É muito importante trazer de volta para São Paulo um grande evento de carros antigos, que foi paralisado devido à pandemia. Estamos devolvendo a São Paulo grandes eventos de antigomobilismo. Dá até para comemorar o Dia dos Namorados em meio a carros que já viveram muitos romances”, brinca.

Para a exposição serão aceitos veículos que tenham no mínimo 30 anos de fabricação. Podem participar modelos variados entre clássicos, hot rods e caminhões na exposição que será montada no PAMA/Hangar 1 do Aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo. O evento busca promover diversão para famílias, amigos, colecionadores, clubes de automóveis, comerciantes, restauradores e pessoas que buscam peças para restauração.