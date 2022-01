41 equipes disputarão o Campeonato de Futsal de Verão em Artur Nogueira

Equipes estão divididas nas categorias Série A Masculino, Série B Masculino e Futsal Feminino Livre

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, anuncia os times participantes do Campeonato de Futsal de Verão 2022. Ao todo, foram 41 equipes inscritas nas categorias Seria A Masculino, Série B Masculino e Futsal Feminino Livre. O sorteio das equipes foi realizado na última semana, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Em breve, a data do início dos jogos será divulgada oficialmente.

Os jogos seguirão rígidos protocolos sanitários, baseados no Governo do Estado de São Paulo, sendo que todas as partidas do campeonato serão transmitidas ao vivo para aqueles que não puderem prestigiar os times presencialmente. Na primeira fase do torneio, os jogos serão revezados no Ginásio de Esporte Maurício Sia e na quadra da Escola Modelo.

Para ficar por dentro dos placares, partidas e toda a comissão técnica, o torcedor poderá baixar o aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para iOS e Android, e acompanhar tudo de perto. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.

CONFIRA OS GRUPOS

A categoria Série A Futsal Masculino foi dividido em dois grupos. O Grupo A é formado pelas equipes Juventus E.C, Sobrado da Pesca, Jatobá/Os Craques, Só Perfil e Pura Amizade/Agapé. Já os times que integram o Grupo B são Itamaraty F.C, Roma F.C, Juventude F.C e Supreme Futsal.

Já a categoria Série B Futsal Masculino foi dividida em 6 grupos ao total, sendo A, B, C, D, E e F. Integram o Grupo A, os times Magnus B, Inter S.C, Stylo F.C e Saideira F.C. O Grupo B, por sua vez, é composto pelas equipes Alquimista Sport Clube, Ousados F.C, Terceira Idade F.C e Constantino F.C.

O Grupo C é formado pelos times Blumenau F.C, Valencia, Vista Alegre B e Rubro Negra. Ainda na série B, integram o Grupo D as equipes Magnus, Vista Alegre, Guerreiros União F.C e Os Vikings. Compondo o Grupo E estão os times Só Canela, Atlético São Vicente e Atlético Paraíso F.C. Por fim, o Grupo F é formado pelas equipes Primos, Casa do Pai F.C e Pura Amizade B.

Com 10 times inscritos, a categoria Futsal Feminino (Livre) foi divido em dois grupos. O Grupo A é formado pelas equipes Barcelona F.C, Juventus E.C, Real Futsal F.C, Associação Rio Claro e The Jaguar’s. Compõem o Grupo B os times Gladiadoras Futsal Feminino Conchal, Alquimista Sport Clube, TPM, Poderosas F.C e SBS-Seleção Birajara Soccer.

PROTOCOLOS

A secretaria de Esportes tem se reunido com as equipes para reforçar protocolos e medidas de segurança, além do regulamento do campeonato. A fim de evitar aglomeração, o torneio acontecerá em dois locais até as quartas de finais, com 35% da capacidade de público, com espaçamento de 2 metros entre os torcedores, e com um degrau de espaço entre eles.

Só será permitido o acesso às arquibancadas para acompanhar os jogos apenas a quem já tomou, pelo menos, duas doses da vacina, com comprovação. O controle de acesso será feito por meio de um “passe” entregue ao responsável da equipe, ou distribuída pela secretaria anteriormente às partidas. As mesmas poderão ser adquiridas na secretária de Esportes, no Ginásio Maurício Sia, 24 horas antes da partida.

Para evitar a disseminação do vírus, será obrigatório uso de máscaras, higienização de álcool em gel e aferição de temperatura na entrada. Além disso, alimentos e bebidas devem ser consumidos na praça de alimentação/área aberta, a fim de evitar a retirada das máscaras dentro do local da competição.

Já os atletas não farão uso do colete nas substituições e aquecimento, e cada jogador deverá trazer sua garrafinha de água/hidratação.

Ainda dentre as medidas de segurança, as equipes não poderão fazer inversão do lado de quadra, os atletas reservas e profissionais da arbitragem na mesa devem fazer o uso contínuo de máscaras, aferição de temperatura e uso de álcool em gel.

As bolas, bem como as arquibancadas e bancos, serão higienizados durante intervalos e entre uma partida e outra. Já os vestiários deverão ser usados apenas para necessidades fisiológicas e trocas de roupa, com acesso controlado e limitado.