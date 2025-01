48ª MEG: Evento esportivo começa com desfile das delegações e eleição da Rainha 2025

Na noite desta quarta-feira, 22 de janeiro, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, o secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Kleber Scalese Junior, participaram da abertura da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG), no Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A solenidade contou com o tradicional desfile das equipes participantes, acendimento simbólico da pira olímpica, juramento do atleta e o Concurso de Rainha da MEG 2025.

Neste ano, 12 equipes com cerca de 1,2 mil atletas participam da Maratona Esportiva Guaçuana. Eles vão disputar 28 modalidades em diversos centros esportivos do município. A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem início nessa sexta-feira, 24 de janeiro, com a dança de salão, que acontecerá no salão social do Cerâmica Clube, a partir das 19h.

O prefeito Rodrigo Falsetti, destacou que, o esporte transforma a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos. “Aproveito o momento para parabenizar todas as equipes e atletas que irão participar da MEG. Para mim, é uma grande alegria estar aqui para a abertura de mais uma Maratona, porque eu também participei dessa competição durante muitos anos e não canso de dizer que o esporte transforma vidas”, disse.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Juninho Scalese, mencionou que estava honrado em ser o portador da voz de abertura de uma das mais importantes competições da região e que o esporte não é um gasto, mas, sim, um investimento. “O esporte é um parceiro da Saúde, Educação, Cultura e da Segurança Pública, porque o esporte traz disciplina para a sociedade, além de motivar as pessoas a serem cidadãos mais conscientes”, comentou.

O secretário-adjunto da SEL, Paulo Cesar Moreira, ressaltou que o evento é realizado há quase 50 anos porque conta com o apoio de pessoas que entendem a importância da competição. “Agradeço participar de mais uma MEG e a todos os atletas e dirigentes que vivenciam e compreendem o espírito da mais tradicional competição esportiva de Mogi Guaçu”, falou.

Competição

A representante da agremiação Espaço Liga, Giovana Costa Marques, foi eleita a Rainha da 48ª MEG, enquanto Nicole Suzigam de Oliveira (Cerâmica Clube) e Lavínia de Oliveira Sileo Franco (Ohana) foram eleitas 1ª e 2ª Princesas da competição, respectivamente.

Já a pira olímpica foi acesa pelo nadador Leonardo Vinicius Dias, 19 anos, e o juramento do atleta foi feito pelo enxadrista (PNE), Murilo Ribeiro Costa, 9 anos. E durante a solenidade, também houve apresentações de balé e dança do ventre do Grupo Karen Lima.

As equipes participantes da 48ª MEG serão: Atlético Amigos, Bom Jesus/Massuia Imóveis, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Espaço Liga, Machado Team Combate, Martinho Prado, Ohana, Storms, Unidos da Vila, Vira Copos F.C. e Ypê Pinheiro Futsal.

As categorias serão Pessoas com Deficiência (PCD) para qualquer idade, pré-mirim, mirim, juvenil, adulto (nascidos em 1985 ou antes), veterano (nascidos em 1975 ou antes) e sênior (nascidos em 1965 ou antes). São 28 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dama, dominó, futevôlei, futsal, handebol, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, poker, pedestrianismo, rainha, skate, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de praia e xadrez.

Também estiveram presentes na cerimônia de abertura da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana, o presidente da Câmara Municipal, Guilherme de Sousa Campos, além dos vereadores Adriano Batatinha, Alex Tailândia, Angela Farias, Eliete Madureira e Paulo Henrique Pereira.