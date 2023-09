4ª Caminhada Feminina de Peregrinação de Santo Antônio de Posse Chega à Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte

Da Redação

Uma Jornada de Fé, Determinação e Superando Desafios

No dia 23 de agosto, às 03h da manhã, 38 membros de Santo Antônio de Posse, movidos pela fé e determinação, iniciaram uma emocionante jornada rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte. Esta peregrinação marcou a 4ª edição da Caminhada Feminina de Peregrinação da cidade, com chegada prevista para o dia 01 de setembro às 8h00.

A jornada teve início com a partida de Santo Antônio de Posse e uma caminhada de 33 km até o bairro 3 Pontes, em Amparo. Dali, as peregrinas seguiram por mais 33 km até o bairro dos Moraes, em Socorro. O trajeto contínuo com mais 33 km até o bairro Pinhal Grande, em Toledo, Minas Gerais, onde enfrentaram desafios como montanhas, chuvas, barro e diversas dificuldades. No entanto, a sua determinação impulsionou um avanço por mais 25 km até a Fazenda Esperança, no município de Camanducaia.

Após essa etapa desafiadora, as peregrinas continuaram sua jornada com mais 28 km até a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em Sapucaí Mirim. Seguindo em frente, alcançaremos a cidade de Santo Antônio do Pinhal, onde o ginásio de esportes local foi gentilmente cedido para acomodação aos peregrinos. Dali, caminhei mais 23 km até o bairro Bom Sucesso, em Pindamonhangaba.

A penúltima parada antes de alcançar o destino final foi em Moreira César, também situada em Pindamonhangaba, onde mais 28 km foram percorridos. Finalmente, com grande emoção e alegria, as peregrinas chegaram à majestosa Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte às 8h15, concluindo assim uma jornada que contou com 38 membros, entre peregrinadoras e equipe de apoio.

Essa incrível peregrinação não apenas fortaleceu a fé dos participantes, mas também declarou a capacidade de superação e determinação da comunidade de Santo Antônio de Posse. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte recebeu essas mulheres com braços abertos, celebrando sua conquista e devoção, enquanto elas deixaram para trás um legado de fé e resiliência que ecoará por muitos anos.

