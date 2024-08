500 estudantes participam dos Jogos Escolares Municipais 2024

Cerca de 500 estudantes disputam os Jogos Escolares Municipais 2024. Os jogos contam com a participação de 13 escolas e as disputas foram iniciadas no dia 3 de agosto com a modalidade de tênis de mesa. O evento terá a duração de três meses e se encerrará em 23 de novembro. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Durante esse período, estão programados 130 jogos no total, que serão realizados nos diversos centros esportivos do município nas manhãs de sábado. Disputam os Jogos Escolares Municipais 2024, meninos e meninas distribuídos em três categorias: sub-13 (2011/2012), sub-15 (2009/2010) e sub-17 (2007/2008). A competição conta com a disputa de sete modalidades, sendo basquetebol, futsal, handebol, voleibol, damas, xadrez e tênis de mesa.

O secretário da SEL, Paulo Cesar Moreira, disse que os jogos já são um tradicional evento esportivo para estudantes das escolas públicas e privadas de Mogi Guaçu. “Esta competição é uma oportunidade única para nossos jovens atletas demonstrarem seu talento e esportividade, promovendo o espírito de equipe e a convivência saudável entre as diferentes instituições de ensino da nossa cidade”, comentou.

Escolas participantes

1. Colégio Objetivo (Mogi Guaçu)

2. Colégio Objetivo (Mogi Mirim)

3. Colégio São Francisco

4. Colégio Seletivo

5. Escola Estadual Francisco Antonio Gonçalves

6. Escola Estadual Luiz Martini

7. Escola Estadual Padre Longino Vastbinder

8. Escola Estadual Profª Benedita Nair Xavier Vedovello

9. Escola Estadual Profª Therezinha Apparecida Villani de Camargo

10. Escola Estadual Profª Almerinda Rodrigues

11. Escola Estadual Profº João Pessoa Maschietto

12. Escola Estadual Profº Nelson Girard

13. Fundação Educação Guaçuana (FEG)