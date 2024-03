57ª Expoagro e 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista abrem vendas de ingressos

Vai acontecer entre os dias 26 de abril e 05 de maio a 57ª Expoagro e 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista. O evento, um dos mais tradicionais e esperados rodeios do Brasil, será realizado no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta), em Bragança Paulista, cidade do interior do Estado de São Paulo. Os ingressos para todos os dias da festa e setores já podem ser comercializados pelo site https://expobraganca.com.br/.

A realização do evento, assim como foi no ano passado, é da MP Promoções – MP Fan Entretenimento, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais do Desenvolvimento dos Agronegócios e de Cultura e Turismo. A grade de shows vai contemplar uma grande variedade de estilos. Os maiores artistas e os melhores shows do Brasil estarão na programação.

11 artistas estarão se apresentando durante os oito dias de festa, prometendo agradar todo o tipo de público. Na abertura, dia 26 de abril, a festa inicia a programação de shows com o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira” Ana Castela, que tem arrastado multidões em seus shows. No mesmo dia, também sobe ao palco principal o cantor Luan Pereira.

No dia 27 de abril, tem os shows de Jorge & Mateus e Jota Quest. Simone Mendes e Maiara & Maraisa comandam a galera no dia 28. No dia 30, a festa fica por conta de Marcos & Belutti e Dennis DJ. No dia 01 de maio, Xande de Pilares sobe ao palco da festa. No dia 03 de maio, Henrique & Juliano se apresentam. Luan Santana e Péricles fazem show no dia 04, e Guilherme & Benuto encerra o evento em grande estilo no dia 05 de maio.

No esporte, muita emoção e adrenalina na montaria em touros e na prova dos três tambores. As competições serão organizadas pela Liga Nacional de Rodeios.

Na área gastronômica, uma praça de alimentação com grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

INGRESSOS

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site https://expobraganca.com.br/. Estão disponíveis para o público os setores Camarote Intense, Camarote Imperial Premium, Front Stage, Pista, além do Passaporte que é válido para todos os dias da festa.

57ª EXPOAGRO E 30ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BRAGANÇA PAULISTA

Com uma população de cerca de 170 mil habitantes, Bragança Paulista, localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida como “Cidade Poesia” e “Capital Nacional da Linguiça”. Mas, grandes eventos têm levado o nome do município para todo o Brasil. A Expoagro e a Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista estão a cada ano se consolidando como um dos maiores rodeios do país.

O tradicional evento, que acontece no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, popularmente conhecido como Posto de Monta, tem aproximadamente 250 mil m². Artistas conhecidos nacionalmente, além dos melhores competidores do rodeio brasileiro já se apresentaram na festa, atraindo público de toda a região e inclusive fora do Estado, aquecendo vários setores da economia do município.

Apenas a 88 quilômetros da capital paulista, a cidade de Bragança Paulista também está próxima de municípios como Atibaia, Campinas e São José dos Campos. Ela é cercada por rodovias estruturadas e de segurança como a Fernão Dias, a Dom Pedro I e a Via Dutra, o que facilita a participação do público de diversas cidades e estados.

SHOWS

26/04 – Ana Castela e Luan Pereira

27/04 – Jorge & Mateus e Jota Quest

28/04 – Simone Mendes e Maiara & Maraisa

30/04 – Marcos & Belutti e Dennis DJ

01/05 – Xande de Pilares

03/05 – Henrique & Juliano

04/05 – Luan Santana e Péricles

05/05 – Guilherme & Benuto

57ª EXPOAGRO E 30ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BRAGANÇA PAULISTA

Data: 26 de abril a 05 de maio

Local: Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, Posto de Monta – Avenida Doutor Fernando Costa, s/n – Penha – Bragança Paulista/SP.

Informações: (11) 9 1616 8250 / https://expobraganca.com.br/ https://www.instagram.com/expobraganca/