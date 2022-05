5ª edição do Champions Beer chega a Campinas

Realizado em dois finais de semana, evento vai reunir as melhores microcervejarias do Estado de São Paulo. Com shows exclusivos e atrações para toda a família, a estrutura foi ampliada nesta edição para receber o grande número de visitantes

Em sua quinta edição, o Champions Beer amplia a sua duração. Agora, serão dois finais de semana reservados para o evento que se consolida como um dos maiores e mais importantes do Estado de São Paulo para o segmento de cervejas artesanais brasileiras. De 20 a 22 e de 27 a 29 de maio, em uma grande estrutura montada no estacionamento do Galleria Shopping, em Campinas (SP), os visitantes terão a oportunidade de provar e eleger o melhor entre todos os produtos de 14 microcervejarias brasileiras. Com áreas especiais, alimentação a cargo de 10 food trucks, espaço kids completo, entre outros equipamentos, o Champions Beer também aposta nos shows. Na abertura, a grande atração é o CPM22. Muito esperada também, a União faz um tributo à banda Charlie Brown Jr. e ao vocalista Chorão.

O Champions Beer, que se tornou um espaço consolidado entre produtores e apreciadores de cervejas artesanais no Brasil, vem batendo recorde de público a cada edição. “Tão importante quanto dar visibilidade a este mercado é promover uma festa voltada para toda a família e que, ano após ano, tem cada vez mais participantes”, afirma o organizador João Paulo Silva.

No evento, o consumidor poderá provar e comparar as especialidades das cervejarias Campinas, Daoravida, IB, Reza Brava, Landel, todas sediadas em Campinas, da Sonora e Bierinbox, de Paulínia, das piracicabanas A Tutta Birra e Green Fish, da Berggren, de Nova Odessa, da Hausen, estabelecida em Araras, da Madalena, de Santo André, região do ABC paulista, da Burgman, de Sorocaba, e da Brewtos, de Vargem Grande Paulista.

De acordo com Silva, ao mesmo tempo em que experimenta as cervejas, o público poderá eleger a melhor do evento. “O visitante tem a opção de provar a cerveja concorrente ao título e votar no site do Champions Beer”, indica.

Para receber o público em geral e as tradicionais confrarias cervejeiras do Estado de São Paulo, a organização do Champions Beer realizou vários investimentos nesta quinta edição. “Este ano, nossa estrutura é maior”, afirma Silva. “Ampliamos a área coberta e montamos um espaço reservado aos apreciadores de vinhos, espumantes e drinques”, completa.

A agenda de shows também mereceu atenção especial dos organizadores. No dia 20, o CPM22 faz um show exclusivo para o público do Champions Beer. No dia 27, é a vez da The Best Guns Cover e da banda These Days Bon Jovi Cover. “Somente nestas sextas-feiras haverá cobrança de ingresso ao Champions Beer com estes shows especiais”, destaca o organizador. Aos sábados e domingos, a entrada do público é gratuita.

Nos dois finais de semana do evento, 10 food trucks vão garantir a alimentação ao público. “Não faltará opção, por exemplo, para os apreciadores de um bom churrasco”, destaca o organizador.

Com espaço kids completo e sua proposta pet friendly, o Champions Beer reforça o seu compromisso social com a cidade. “O fato de termos o ingresso gratuito ao evento já demonstra uma opção de lazer acessível. Mas como marca registrada agregamos em cada edição uma ação social que vai envolver a participação do público”, destaca João Paulo Silva.

SHOWS E ATRAÇÕES

Sexta (20/05)

Vim de Marte, às 18h

CPM22, às 20h30

Ingressos: de R$ 40,00 (pista meia entrada) a R$ 100,00 (área VIP promocional)

Acesse: https://www.multiingressos.com.br/evento/559/CPM_22_nos_Champions_Beer

Sábado (21/05)

Banda Playground, às 14h

Banda Barbie Kills (BK), às 17h

Banda Kiss Killer, às 20h

Domingo (22/05)

Banda Black Betty, às 13h

Banda The Baby Whales, às 15h

Banda Rising Power AC/DC Cover, às 18h

Sexta (27/05)

Banda The Best Guns Cover, às 18h

Banda These Days Bon Jovi Cover, às 20h

Ingressos: de R$ 15,00 (pista meia entrada) a R$ 40,00 (área VIP promocional)

Acesse:

https://www.multiingressos.com.br/evento/562/Theses_Days_e_Guns_N_Roses_Cover_no_Champions_Beer

Sábado (28/05)

Banda Rock Radio, às 14h

Banda Lest Jet, às 17h

Banda União, às 20h

Domingo (29/05)

Banda Outsession, às 14h

Banda Queen Tribute Brazil, às 18h

SERVIÇO

Champions Beer (5ª edição)

Estacionamento do Galleria Shopping

Av. Bailarina Selma Parada, 505 – Jardim Nilópolis, Campinas (SP)

20/05 (sexta), das 17h às 22h, com ingressos a partir de R$ 40,00

21/05 (sábado), das 11h às 22h, com entrada gratuita

22/05 (domingo), das 11h às 20h, com entrada gratuita

27/05 (sexta), das 17h às 22h, com ingressos a partir de R$ 15,00

28/05 (sábado), das 11h às 22h, com entrada gratuita

29/05 (domingo), das 11h às 20h, com entrada gratuita