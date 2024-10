5ª Feira Rural “Mãos que Geram” movimenta Pedreira em novembro

Com o apoio da Prefeitura de Pedreira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o Grupo “Ramificar” realizará no dia 09 de novembro a 5ª edição da Feira Rural “Mãos que Geram”. O evento ocorrerá no Centro de Exposições “Maestro Antônio Fabrin e Família Fabrin”, localizado na Praça Ângelo Ferrari, das 9h às 16h, com entrada gratuita.

A feira contará com exposição e venda de produtos agrícolas e artesanais, destacando o trabalho dos produtores locais e fortalecendo a economia rural. Voltado para toda a família, o evento promete atrair um público variado em busca de itens frescos e artesanato de qualidade.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 99716-8558.