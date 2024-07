“6ª Cavalgada do Bem: Solidariedade a Cavalo em Santo Antônio de Posse!”

Prepare-se para a 6ª Cavalgada do Bem! Arrume suas tralhas, escove seu cavalo, coloque seu chapéu e abrace essa causa junto daqueles que, movidos pelo espírito de solidariedade, a cada ano contagiam mais pessoas a participarem desta nobre ação em prol do Lar São Vicente de Paula e da APAE de Santo Antônio de Posse.

A cavalgada, marcada para o dia 18 de agosto, terá sua concentração próxima à Fazenda Fortaleza, pontualmente às 9 horas, com saída prevista para as 10h30. O trajeto será de 11 km pelas fazendas da região, com chegada programada para as 11h30 no União II.

Programação do Evento

O evento contará com a locução de Luciano Rodrigues e a animação ficará por conta das duplas Vitor & João Paulo e Luiz Miguel & Daniel, que dividirão o palco durante toda a tarde. Além disso, haverá praça de alimentação, espaço kids gratuito e leilão de prendas.

Organização

A organização é da Comitiva Saco de Ouro, conhecida por sua dedicação e solidariedade.

Serviços do Evento

Convites: Os ingressos estão à venda via Byma (online)

https://byma.com.br/event/65f49fa2b550ec000818199c

e também podem ser adquiridos em dois pontos de venda físicos no município:

Campo Verde Agropecuária (Jamir)

Mercado Tem de Tudo (Sabrina Furgeri)

Praça de alimentação: Não inclusa no ingresso.

Para obter mais informações e adquirir seu convite, acesse as redes sociais da 6ª Cavalgada do Bem:

Instagram: @cavalgadobem

Facebook: Cavalgada do Bem

Informações Importantes

Espaço Kids Gratuito

Proibido Consumo de Bebida Alcoólica no Estacionamento:

Proibido Entrar com Qualquer Tipo de Bebida ou Objeto Cortante no Evento

Crianças Menores de 12 Anos: Não pagam entrada.

Participe e contribua para uma causa nobre!

Fotos Cavalgada 2023