75 ANOS: Orquestra de Artur Nogueira divide palco com cover oficial do Elton John

Espetáculo ‘Rocket Man’ integra comemorações de aniversário do município, no dia 10 de abril

Integrando as comemorações de 75 anos de Artur Nogueira, a Orquestra Sinfônica Jovem apresenta o espetáculo “Rocket Man feat. Derico Sciotti, feat. Rogério Martins”. O show acontece a partir das 19h da próxima quarta-feira (10), na Lagoa dos Pássaros.

Todo o repertório é do cantor Elton John, considerado uma das maiores vozes do Rock mundial. Além disso, o concerto conta com a participação de um dos maiores expoentes da música brasileira, o saxofonista Derico Sciotti.

O maestro Ricardo Michelino expressa gratidão pelo evento: “Em nome de todos da Corporação Musical 24 de Junho e do Projeto Retreta, eu agradeço ao prefeito Lucas Sia por nos proporcionar o privilégio de participar de um momento tão especial para o nosso município. Com muito carinho e dedicação, preparamos esse tão aclamado concerto. Esperamos todos lá para celebrarmos juntos os 75 Anos de Artur Nogueira”.

O evento também abre o tradicional festival de shows, promovido pela Prefeitura, que acontece até o dia 14 de abril. “Mais um ano, o palco do Artur Fest será recheado de artistas sensacionais. Orquestra, bandas locais e até a Turma do Pagode, pensando em agradar todos os gostos. A programação está imperdível”, exclama o prefeito Lucas Sia.

O Artur Fest é promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

75 ANOS: CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10/04 – Quarta-feira

Ato cívico

Horário: 8h

Local: Praça do Coreto

10/04 – Quarta feira

Artur Fest: Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Elton John Cover

Horário: A partir das 19h

Local: Lagoa dos Pássaros

11/04 – Quinta-feira

Artur Fest: Cultura Rock Especial Aniversário de Artur Nogueira

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

12/04 – Sexta-feira

Artur Fest: Shows musicais – Banda Maria Lua

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

13/04 -Sábado

Artur Fest: Shows musicais

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Passeio ciclístico

Horário: A partir das 8h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Artur Fest: Shows musicais – Turma do Pagode

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

19/04 a 21/04 – Sexta-feira a domingo

Encontro Nacional de Motociclistas (Liberdade Motoclube)

Local: Balneário Municipal

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros