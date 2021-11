84% da população de Conchal já está vacinada contra a COVID-19

Município é o segundo no ranking entre as cidades da região

Conchal atingiu cerca de 84,7% da população vacinada com pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Segundo os dados que foram divulgados pelo VacinaJá, do Governo do Estado, o município é o segundo no ranking entre a maioria das cidades da região.

O município de Mogi Mirim com (85,10%) é o Lider, seguido por Conchal (84,7%), Araras (82,8%), Mogi Guaçu (82,0%), Leme (80,0%), Engenheiro Coelho (79,9%) e Artur Nogueira (79,20%).

O portal VacinaJá também informou que Conchal possui 71,32% da população completamente imunizada, ou seja, que tomou as duas doses ou dose única das vacinas contra o Coronavírus.

A saúde do município aplicou 43.265 doses do imunizante, sendo 23.160 primeiras doses, 17.852 segundas doses, 1.528 terceiras doses e 725 doses únicas.

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 2.928 casos de Covid-19, sendo 2.840 considerados curados, três monitorados e 85 óbitos.