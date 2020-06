Centro de Educação Infantil do Braz Cavenaghi passa por reforma – Itapira

O CEI “Vereador Francisco Rovaris”, situado no bairro Braz Cavenaghi, passou por reforma durante o período de quarentena. A unidade recebeu por reparos no telhado e na parte elétrica, adequação do playground e pintura geral.

Outras unidades também passam por melhorias e o cronograma das obras foi montado pela Secretaria de Educação justamente para aproveitar esse período sem aulas.