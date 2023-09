Prefeitura inaugura sábado, 30, parque inclusivo no Bosque dos Jequitibás

Brinquedos feitos para atender às necessidades de crianças com deficiência permitem que crianças com e sem deficiência brinquem juntas

A Prefeitura de Campinas inaugura no sábado, dia 30 de setembro, às 10h, mais um parque inclusivo na cidade. O novo equipamento público está localizado no Bosque dos Jequitibás, região Leste de Campinas. A iniciativa integra o conjunto de ações do Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência (confira o hotsite: https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/setembroverde/sobre).

Os parques inclusivos contam com brinquedos feitos para atender às necessidades de crianças com deficiência e permitir que crianças com e sem deficiência brinquem juntas. O conjunto de brinquedos consiste em um balanço, um gira-gira e uma gangorra adaptados.

Além da nova unidade do Bosque dos Jequitibás, Campinas tem parques inclusivos na Vila União, no Jardim São Domingos, no Ouro Verde, no Jardim Eulina, em Sousas, na Pedreira do Chapadão, no Parque Taquaral, no Parque Dom Bosco e no Parque das Águas. São agora nove e chegarão a dez em breve. O parque inclusivo no Jardim Maracanã, no Distrito do Campo Grande, alvo de vandalismo, deve ser entregue em outubro.

“Parques inclusivos são fundamentais porque refletem o mundo em que queremos viver: um mundo onde todos são vistos, ouvidos e valorizados. Um mundo onde brincar, rir e aprender juntos são direitos de todos”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Segundo dados oficiais do censo 2010 do IBGE, Campinas, então com uma população de pouco menos de 1,1 milhão de habitantes, tinha 305 mil pessoas com deficiência (parcial ou integral) mental, auditiva, motora ou visual. Isso representava 28% da população.

Serviços

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos oferece os seguintes serviços à população com deficiência:

A Plataforma Emprega Bem;

O Cartão Bem Acessível;

O Programa de Acessibilidade Inclusiva;

O Guia Digital Caminhos da Inclusão;

A Coordenadoria Arquitetônica;

A Residência Inclusiva;

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD);

Central de Interpretação de Libras.

A Plataforma Emprega Bem tem por objetivo aproximar empresas que buscam contratar profissionais com deficiência por meio da oferta de vagas. O Cartão Bem Acessível facilita o acesso a serviços públicos municipais.

O Programa de Acessibilidade Inclusiva (PAI) é oferecido pela EMDEC e tem como objetivo desenvolver e articular as ações que ampliem e qualifiquem a mobilidade, a circulação e a segurança das pessoas com deficiência.

O Guia Digital Caminhos da Inclusão reúne os serviços georreferenciados mais próximos do cidadão no município.

A Coordenadoria Arquitetônica atua principalmente com vistorias e orientações técnicas sobre acessibilidade arquitetônica em imóveis públicos ou de uso público, bem como dá esclarecimentos para a iniciativa privada sobre acessibilidade arquitetônica de maneira geral. Também realiza as análises dos projetos de construção ou reforma dos equipamentos públicos fazendo os apontamentos necessários quanto as normas de acessibilidade vigentes que devem ser seguidas na execução das obras.

As Residências Inclusivas são unidades que funcionam 24 horas por dia, em áreas residenciais, e que acolhem jovens e adultos com deficiência, entre 18 e 59 anos, com capacidade para 10 pessoas. Campinas tem 4 unidades atualmente.

O CRPD é um serviço que tem por objetivo reunir, organizar e disponibilizar informações e serviços de interesse das pessoas com deficiência, seus familiares, profissionais e serviços da área, estudantes das mais diversas áreas do conhecimento, órgãos públicos e população em geral.

O CIL tem uma equipe composta por tradutores e intérpretes de língua de sinais (TILS) que proporcionam a acessibilidade comunicacional entre a pessoa surda e os serviços públicos. Os atendimentos podem ser presenciais no CRPD; in loco, acompanhando a pessoa surda no serviço público, ou remoto, usando videochamada pelo WhatsApp da CIL pelo número (19) 99119-5316.