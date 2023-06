A anulação da condenação do Eduardo Cunha pelo STF, a Operação Lava Jato e o conflito de competência

_Eduardo Maurício* e __Raphael Parseghian Pasqual**__ _

Decisão recente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), com

placar final de 3 votos (maioria) x 2 votos (minoria), anulou a

condenação do ex-deputado Eduardo Cunha, pela prática dos crimes de

corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato,

especificamente por pagamentos de propinas por navios sonda da Petrobras

para sua campanha eleitoral da época. Eduardo Cunha, ex-presidente da

Câmara dos Deputados foi condenado a 15 anos e 11 meses de prisão e ao

pagamento de uma multa indenizatória no valor de R$ 1,5 milhão, que

também foi anulada.

Eduardo Cunha foi preso em 2016 por ordem decretada pelo ex-juiz Sérgio

Moro (prisão que perdurou por mais de 3 anos), diante da sua alta

influência política e outras questões que configuravam risco à

referida operação policial federal.

Resumidamente, a anulação da condenação de Eduardo Cunha se deu por

conflito de competência, tendo em vista não ser a Justiça Federal

competente para ter julgado o caso, e sim a Justiça Eleitoral. E os

votos dos ministros Gilmar Mendes, Nuno Marques e André Mendonça, que

formaram a maioria, foram baseados nessa esteira, já que o plenário do

Supremo Tribunal Federal em 2019 decidiu que cabia a Justiça Eleitoral

processar e julgar crimes eleitorais relacionados a outros crimes, como

no caso em concreto, crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

Já o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava jato, e o

ministro Ricardo Lewandowski votaram para rejeição de agravo

regimental interposto pelos advogados de Eduardo Cunha, que pleiteava

como base a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a

Acão penal que tramitou em seu detrimento, após a deflagração da

operação e por afronta às decisões prolatadas no âmbito da questão

de ordem no INQ. 3994 e no IN1. 4435

De forma técnica jurídica, os ministros Fachin e Lewandowski

entenderam que a Reclamação Constitucional apresentada pelos advogados

de Eduardo Cunha, com escopo de sucedâneo recursal, não tinha

cabimento face ao caso em concreto, eis que o ato reclamado apontado

como paradigma é desprovido de efeito vinculante geral ou

individualizado, cuja decisão vincula as respectivas partes

processuais. Ou seja, não entendeu como preenchidos os requisitos

legais, quais sejam: preservar a competência do Tribunal e para

garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ” l “, CF), bem

como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula

vinculante (art. 103-A, § 3o, da CF).

Portanto, os dois votos da minoria não reconheceram o declínio de

competência à Justiça Eleitoral, pois não seria cabível o manejo da

reclamação constitucional para se obter reexame de conjunto fático

probatório dos autos.

Importante mencionar que existe também a esteira jurisprudencial de

diversas decisões judiciais que reconheceram nulidades processuais por

conflito de competência, que declaram a incompetência da Justiça

Federal do Paraná para analisar casos da Operação Lava Jato que não

são conexos com desvios e outros crimes na Petrobras.

Devemos nos atentar à figura da _lawfare_, que ocorreu contra o atual

presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula). Ou seja, a tática de

utilização com o uso estratégico do direito para aniquilar um inimigo

ou adversário processualmente, a famosa guerra jurídica, busca-se a

_”morte”_ jurídica da oposição política que esteja no poder, e neste

cenário cria-se uma narrativa arquitetada amparada de forma manipulada

na legislação aplicada ao caso em concreto, ou aproveita-se de lacunas

na Lei.

A perseguição jurídica, o _fishing expedition_ (pesca probatória), a

investigação policial viciada baseada em suposições infundadas e

manipuladas sem indícios de autoria e materialidade delitiva, a

acusação cega e insaciável com o desejo de punir, o processo penal

parcial e ilegal por parte do Ministério Público e do Judiciário, o

julgamento por Tribunal incompetente (conflito de competência), todos

casos de afronta à Lei, devem culminar em nulidades e anulação de

processos, como foi o caso de diversos casos que ocorreram na Operação

Lava Jato. Assim, devem ser respeitado os três pilares do direito

penal: o devido processo legal; o contraditório e a ampla defesa e,

sobretudo, o sistema penal acusatório (destinar os poderes de acusar,

defender e julgar a três órgãos distintos de forma imparcial e não

abusiva) e não o sistema penal inquisitório (reúne na mesma pessoa as

3 funções citadas, tornando o réu mero objeto da persecução penal).

Para finalizar, é importante analisar o reflexo dessa anulação,

sobretudo à teoria do fruto da árvore envenenada, ou seja, todas as

provas de fato, documentais e de direito coligidas na instrução

processual do ex-presidente da Câmara dos Deputados, podem ser arguidas

pela defesa de Eduardo Cunha, como provas inválidas (inaplicáveis),

nulas e que devem ser desentranhadas do processo a ser remetido para a

Justiça Eleitoral (autoridade competente para instaurar nova

instrução criminal não viciada). Isso porque toda a instrução

criminal foi conduzida por autoridades do Ministério Público e do

Judiciário incompetentes, que não detinham o poder para acusar e

julgar, fato este que abala a acão penal que condenou Eduardo Cunha, em

efeito dominó.

Portanto, a sociedade não deve nutrir um sentimento de injustiça ou

impunidade e, sim, de justiça, pois o aspecto técnico legal (o

verdadeiro direito) deve ser preservado em respeito à dignidade da

Justiça. Não pode o cidadão ser prejudicado por erro na aplicação

da lei penal. Mesmo que existam indícios da prática de crimes, a

formalidade técnica legal deve ser preservada.

_*Eduardo Maurício é advogado no Brasil, Portugal e Hungria,

presidente da Comissão Estadual de Direito Penal Internacional da

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), membro

da Associação Internacional de Direito Penal de Portugal (AIDP –

Portugal ) e da Associação Internacional de Direito Penal AIDP –

Paris, pós-graduado pela PUC-RS em Direito Penal e Criminologia,

pós-graduado em Direito Penal Econômico Europeu, em Direito das

Contraordenações e Especialização em Direito Penal e Compliance,

todos pela Universidade de Coimbra/Portugal, pós-graduado pela CBF

(Confederação Brasileira de Futebol) Academy Brasil – em formação

para intermediários de futebol, pós-graduando pela EBRADI em Direito

Penal e Processo Penal, pós-graduado pela Católica – Faculdade de

Direito – Escola de Lisboa em Ciências Jurídicas e mestrando em

Direito – Ciências |Jurídico Criminais, pela Universidade de

Coimbra/Portugal _

_ _

_*__ *Raphael Parseghian Pasqual é__ advogado especialista em Direito

Penal e Criminologia, Direito Empresarial e Direito do Consumidor, e

atuante em outras áreas do direito (Full service), pós-graduado em

Direito Penal e Criminologia (PUC-RS), pós-graduando em Direito Penal

Econômico __pela Universidade de Coimbra/Portugal__ , membro da

comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB/SP – Santana e

diretor de relações da Comissão de Direito Penal Internacional

ABRACRIM. _