A casa caiu: Ladrão do uniforme troca de roupa e vai em cana

Reportagem: Susi Baião

Um homem de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (7) após roubar uma padaria no bairro Nassif em Jaguariúna. De acordo com a polícia, há evidências de que o homem preso seja o autor de vários roubos no comércio usando sempre a mesma roupa.

Durante a prisão ele tinha trocado o uniforme.

Cabo Bruno e Cabo Johny faziam o patrulhamento na cidade quando foram informados de um roubo em uma padaria no bairro Nassif.

De posse das imagens das câmeras de monitoramento da panificadora e das características do indivíduo, os agentes visualizaram um homem com as mesmas vestimentas do suspeito, descendo a rua Eduardo Tozzi, no bairro Planalto. Na abordagem com ele foi encontrado R$20 em seu bolso.

Em contato com a vítima, a mesma o reconheceu como sendo o autor do delito.

Durante a apresentação da ocorrência, na delegacia, compareceram mais duas vítimas de roubo tendo o autor as mesmas características, e que também haviam imagens de monitoramento referentes ao ocorrido, sendo um no dia 2 no ônibus da empresa Metrópolis e outro no dia 3 no estabelecimento comercial Desejo Íntimo, ambas as vítimas o reconheceram como sendo o mesmo homem que praticou os crimes.

Também há imagens do suspeito em outros comércios, onde a tentativa de roubo foi frustrado. Segundo a polícia, o ladrão havia saído da cadeia no dia 2, mesmo dia em que roubou a empresa de ônibus. Ele estava preso pelo crime de roubo e ficou preso à disposição da Justiça.