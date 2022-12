A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Amparo recuperou um veículo furtado no Centro da cidade.

As autoridades de policiamento preventivo receberam na manhã de quinta-feira, 14, de que um Toyota Hillux havia sido subtraído na Rua Benjamin Constant. O veículo contava com rastreio e apontava que estaria no Jardim Itália.

A GCM se deslocou para a região e avistou um veículo na Rua Florença. No sistema, a placa sinalizava a um automóvel Gol, da cidade de Pedreira. O painel do Toyota também estava danificado.

As autoridades solicitaram a presença da Polícia Civil para a perícia. Em seguida, o veículo foi entregue para os proprietários.