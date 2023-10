A Feira de Artesanato de Holambra em Novo Espaço: Valorizando a Cultura Local

A Feira de Artesanato de Hlambra está em um novo e empolgante local. Durante o período de reforma do Centro de Cultura e Eventos, a feira irá funcionar na Galeria Cultural e Turística da Praça Wim Welle, na Praça do Moinho, mantendo viva a tradição e promovendo a geração de renda e a valorização dos artistas locais.

A Feira de Artesanato de Holambra é um evento tradicional que tem como objetivo principal apoiar os artesões locais e proporcionar uma oportunidade para que eles mostrem seus talentos únicos. Com o fechamento temporário do Centro de Cultura e Eventos para reforma, a decisão de mudar de feira para a Praça do Moinho se mostrou uma escolha acertada. O local oferece um ambiente acolhedor, com seu moinho de vento icônico ao fundo, tornando a experiência ainda mais encantadora para os visitantes.

Se você está em busca de um passeio cultural e deseja apoiar os talentosos artesões locais de Holambra, não deixe de conferir a Feira de Artesanato na Praça do Moinho. Aproveite a atmosfera encantadora, a beleza das criações artesanais e contribua para a preservação da cultura e da economia local. Essa é uma experiência que certamente valerá a pena para todos os amantes do artesanato e da cultura holandesa.