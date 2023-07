A história de uma família de fé e sucesso

Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de amor, fé e dedicação ao trabalho. Hoje, a história é de um casal muito inspirador, o Pedro e a Ruth Bueno, cuja trajetória ensina valiosas lições sobre a vida.

Nascido em 1941, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Pedro Bueno, desde cedo, mostrou sua determinação ao mergulhar no mundo da calçada portuguesa, uma arte que envolve versatilidade e beleza em seu acabamento, com a qual ele começou a trabalhar com 14 anos. No entanto, aos 21 anos, ele realizou uma viagem a trabalho com os patrões para a cidade de Mogi Mirim. Ali, sem imaginar o que o esperava, ele encontraria o grande amor de sua vida e o sucesso.

Ruth Ribeiro Bueno, nascida em 1958, na cidade de Gramínea, Minas Gerais e também começou a trabalhar desde muito cedo. Anos antes do encontro do casal, Olga, que na época era a futura patroa de Pedro, foi vizinha da mãe de Ruth, a Ester, e um dia, enquanto elas se ajudavam na cozinha, Olga pediu para que Ester permitisse que Ruth trabalhasse para ela. Aos 15 anos, já na casa dos patrões em Mogi Mirim, Ruth limpava o fogão, e de repente, os olhares desses jovens se cruzaram e o amor irrompeu como um raio. Foi paixão à primeira vista! E assim, em 1962, iniciaram o namoro que selaria o início de uma grande família, guiada pela fé e pela dedicação ao trabalho honesto. Agora, celebrando 60 anos de matrimônio, o casal desfruta de suas Bodas de Diamante, rodeado por seus 8 filhos, 11 netos, 3 bisnetos, noras e genros.

Após alguns anos de casamento, Pedro assumiu a administração de seu próprio negócio, a Bueno Calçamentos, especializada em pedra portuguesa. Hoje, essa empresa familiar, com mais de 45 anos de existência, é sinônimo de sucesso e qualidade. Durante nossa conversa, o empresário relembra com nostalgia os tempos em que o transporte de tração animal era comum, facilitando o deslocamento das pedras para as obras. Essa determinação e visão de negócio permitiram a expansão da empresa por toda a baixa mogiana.

Um dos maiores marcos da carreira de Pedro foi durante a gestão do ex-prefeito Ricardo Brandão, quando ele e sua equipe ficaram encarregados do calçamento com pedra portuguesa na praça Rui Barbosa, local onde se encontra a bela igreja Matriz de São José. Anos de trabalho árduo e dedicação fizeram com que Pedro se aposentasse em 2007, passando o comando da Bueno Calçamentos para seu filho Ozias, que mantém a tradição da família até os dias atuais. Já seu neto Mateus, seguindo os passos desse empresário dedicado, administra a empresa Bueno Terraplanagem.

O empresário conta que ao percorremos as ruas de Mogi Mirim, é impossível não notar que grande parte delas já não é mais pavimentada com paralelepípedos, como antigamente. Ele costumava fazer uma parada na avenida Santo Antônio para que seu animal pudesse beber água e por esse meio de transporte também levava a família à igreja, algo que ele e a filha, Noemi recordam com saudade. Além disso, Pedro recebeu a consagração como pastor em 1966, demonstrando sua profunda ligação com a fé, participou da igreja Boas Novas de Alegria até o ano de 1994, e no mesmo ano fundou o ministério Jesus Nova Aliança, a qual tem em sua responsabilidade 9 congregações. A Bíblia Sagrada, aliás, é o livro de cabeceira desse casal inspirador.

Encerro a história de hoje, agradecendo ao empresário, Pedro Bueno e a sua esposa Ruth Ribeiro Bueno, pela oportunidade de compartilhar um pouco da incrível trajetória da vida de vocês.

Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus!