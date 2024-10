A HOLDING RURAL: ESTRUTURAÇÃO E VANTAGENS PARA A GESTÃO.

Nos últimos anos, o agronegócio brasileiro tem mostrado um crescimento exponencial, tornando-se um dos pilares da economia nacional. Nesse contexto, a figura da holding rural surge como uma alternativa eficiente para a gestão e organização dos ativos rurais. Este artigo tem como objetivo explorar o conceito de holding rural, suas características e as vantagens que oferece para os produtores e investidores do setor.

Uma holding rural é uma empresa que possui como objetivo principal a administração e a gestão de bens rurais, como propriedades, maquinários e insumos. Essa estrutura permite que os proprietários centralizem a gestão de suas atividades, promovendo uma melhor organização e controle sobre os seus negócios. A criação de uma holding rural pode ser feita por meio da constituição de uma sociedade, geralmente na forma de uma sociedade limitada ou anônima, que se dedica à exploração de atividades agropecuárias.

Uma das principais vantagens da holding rural é a proteção patrimonial. Ao separar os bens pessoais dos bens da empresa, os produtores rurais conseguem minimizar riscos e proteger seus ativos em caso de litígios ou dívidas. Essa segregação é fundamental, uma vez que o setor agropecuário pode estar sujeito a variações de mercado e imprevisibilidades climáticas, o que pode gerar situações de vulnerabilidade financeira.

Além da proteção patrimonial, a holding rural também facilita a sucessão familiar. A transferência de bens e ativos para a nova geração pode ser complexa e, muitas vezes, fonte de conflitos. Com a constituição de uma holding, é possível planejar a sucessão de forma mais organizada e eficiente, estabelecendo regras claras sobre a gestão e a divisão dos ativos entre os herdeiros. Isso contribui para a continuidade do negócio familiar e a manutenção da propriedade rural ao longo das gerações.

Outro aspecto relevante é a otimização fiscal. As holdings rurais podem beneficiar-se de um regime tributário diferenciado, podendo reduzir a carga tributária sobre os lucros e facilitar a distribuição de dividendos. A estruturação adequada da holding pode possibilitar o uso de incentivos fiscais disponíveis para o setor rural, além de facilitar o planejamento tributário, o que se traduz em economia e maior competitividade no mercado.

Ademais, a holding rural pode facilitar a obtenção de financiamentos e parcerias, uma vez que apresenta uma estrutura organizacional mais sólida e transparente. Instituições financeiras e investidores tendem a ver com bons olhos empresas que adotam essa modalidade, pois demonstram um compromisso com a gestão profissional e a sustentabilidade dos negócios.

Por fim, a holding rural é uma ferramenta estratégica que, quando bem planejada e estruturada, pode trazer inúmeros benefícios para os produtores rurais. Desde a proteção do patrimônio pessoal até a facilitação da sucessão e a otimização fiscal, essa modalidade de organização empresarial se mostra cada vez mais relevante no contexto do agronegócio brasileiro. Portanto, é fundamental que os empresários do setor considerem a criação de uma holding rural como uma alternativa viável para fortalecer suas atividades e garantir a continuidade de seus negócios no futuro.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br