A importância da psicologia

A psicologia foi reconhecida como profissão no dia 27 de agosto de

1962. Ao longo das últimas seis décadas, tivemos muitos avanços

científicos a respeito da atividade, porém ainda há muitas crenças

negativas na população sobre a saúde mental. Infelizmente, algumas

pessoas ainda possuem o preconceito de que psicólogo é lugar de gente

“doida”. Esse pensamento, no entanto, é completamente equivocado. Mais

do que nunca, é essencial a consulta com especialistas que possam

cooperar no entendimento e no tratamento dos problemas da mente. Esses

problemas não são só distúrbios ou transtornos, mas podem ser

estresse, traumas e qualquer tipo de situação que nos gera

desconfortos psicológicos ou emocionais. O Brasil, por exemplo, é o

país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial de

Saúde (OMS).

O que um psicólogo faz e como ele pode me ajudar, afinal? Pois bem!

Assim como um médico que cuida da saúde do corpo, podemos afirmar que

o psicólogo cuida da saúde da mente das pessoas. Ou seja, ele é o

profissional responsável por estudar, analisar, identificar e tratar as

questões internas de um indivíduo, que refletem em seu comportamento.

Sendo assim, o psicólogo, a partir de análises, consegue identificar

traumas, medos e receios pessoais que podem estar prejudicando o

indivíduo, acarretando uma vida frustrada e sem esperança. Dessa

forma, o psicólogo auxilia o paciente a superar situações difíceis

ou problemáticas em sua vida através de métodos científicos para a

compreensão da psique humana.

O psicólogo é importante no processo para que a pessoa coloque para

fora aquilo que não entende. Essas conversas podem agregar em

autoconhecimento, superação, autoconfiança e em várias outras

questões que nossa mente nos impõe todos os dias. Portanto, supere

esse tabu e converse com um profissional de psicologia caso ache

necessário.

*Marihá Lopes é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva

comportamental e Doutora em Psicologia Social