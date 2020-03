A importância do inglês num mundo cada vez mais globalizado

Escola de idiomas de Jaguariúna oferece opções de cursos com método de ensino simples e eficiente

Há muitos anos já se fala da importância de um segundo idioma para se posicionar bem no mercado de trabalho. A língua mais procurada ainda é o inglês e, segundo uma pesquisa realizada pela British Council, 94,4% dos brasileiros não possuem conhecimento da língua inglesa. E com os países cada vez mais interligados, o inglês que antes era desejável, hoje tornou-se praticamente obrigatório.

E quanto mais cedo se começa a estudar uma segunda língua, melhor são os resultados, mas também é possível aprender inglês e melhorar o currículo em qualquer idade. Foi o caso de Gabriela Neves, tinha muita dificuldade em aprender uma nova língua quando começou a estudar no CNA Jaguariúna, há 7 anos. Hoje se sente preparada, graças ao suporte que a escola sempre lhe proporcionou. “Tenho certeza de que esses anos de experiência que estou tendo no CNA Jaguariúna vão me ajudar muito no futuro, principalmente na vida profissional, pois enriquece muito nosso currículo”, acredita.

E cada vez mais o inglês tem impacto direto na conquista por melhores cargos e salários. Por ser considerada uma língua global, acaba sendo indispensável e requisito básico para determinados cargos e profissões. A fluência na língua inglesa pode aumentar em até 70% o salário, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de classificados de empregos.

“O inglês abre muitas portas, principalmente quando se quer conquistar melhores posições no emprego. Ter domínio sobre a língua inglesa me ajudou a conseguir uma promoção no trabalho e, consequentemente melhorou significativamente meu salário”, ressalta a historiadora e pedagoga Jussara Lopes.

O domínio da língua inglesa é um diferencial competitivo no mercado de trabalho e muitas razões justificam sua importância. Um dos principais motivos é o fato de ser falada por mais de 400 milhões de pessoas e ser o idioma oficial de 53 países.

Antigamente a exigência do inglês ficava mais concentrada nos cargos executivos de grandes empresas, principalmente multinacionais. Mas nos últimos anos o contato com o exterior aumentou significativamente e hoje, até mesmo quem trabalha em pequenas e médias empresas precisa ter um pouco de conhecimento sobre o idioma.

“Com um método de ensino simples e eficiente, o CNA consegue fazer com que o aluno tenha ganho de conhecimento real em aulas práticas e flexíveis que servem para qualquer um”, garante Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna, unidade que foi eleita em 2019 a melhor da rede do interior paulista.

“Nosso compromisso é ensinar um novo idioma de forma simples, rápida e eficiente. Não tem como não aprender. Temos as melhores opções de cursos para quem tem interesse em aprender um novo idioma”, afirma. O CNA é uma das maiores e mais tradicionais redes de idiomas do Brasil, com mais de 600 unidades.

NOVIDADES E PARCERIAS

E o CNA Jaguariúna começou 2020 totalmente renovada, com novos espaços de ensino e nova decoração. Pensando na contribuição ambiental, trocou os copos plásticos descartáveis por copos plásticos reutilizáveis onde cada aluno tem o seu. “Qualquer ação, por mais simples que possa parecer, pode ser uma grande contribuição para o meio ambiente”, afirma Silvia Azevedo, diretora do CNA Jaguariúna.

A escola, que foi eleita no ano passado como a melhor unidade da rede no interior de São Paulo, está levando seu ensino para além de suas salas de aula. Após parceria firmada no começo do ano, assumiu o currículo de inglês das turmas de ensino fundamental da tradicional escola Avante Pequeno Príncipe, onde as aulas já tiveram início no começo de fevereiro.

Desde sua inauguração em 2009, o CNA Jaguariúna já fechou muitos acordos de ensino. Dentre as iniciativas, estão parcerias de aulas ‘in company’ com as multinacionais AmBev, AB InBev, além de parcerias de descontos com empresas como Flex, MSP, SMR, Sky, AgriStar, Stefanini, Sindicato dos Funcionários Públicos de Jaguariúna, OAB Jaguariúna, e outros relacionamentos com o setor empresarial da cidade.

E o CNA Jaguariúna acaba de fechar uma nova turma para o curso CNA Fast, formada basicamente por profissionais que desejam aprimorar o inglês. A modalidade garante que em pouco mais de um ano o aluno já esteja preparado para lidar com situações cotidianas do dia a dia profissional.

“O CNA FAST é ideal para adultos que necessitam de agilidade no aprendizado do inglês, e oferece, também, naturalmente, todos os recursos tecnológicos da plataforma CNA 360 para prática de estudos, inclusive com a assistência dos exclusivos professores online”, explica Sílvia Azevedo.

O CNA também facilita a vida do aluno com o novo portal online onde mantém separadas as áreas de ensino entre crianças, adolescentes e adultos. E com o aplicativo “Meu CNA”, é possível acompanhar informações importantes como horários, calendário de aulas, notas, performance e muito mais.

E uma nova modalidade exclusiva CNA chega para ensinar inglês mais rápido, é o CNA Go, um sistema de ensino e aprendizado de inglês que conta com uma plataforma digital para os alunos fazerem atividades, interagirem entre si, e praticar conversação com o apoio de professores online. “O CNA Go é a evolução do ensino online combinado com o jeito CNA de ensinar”, define Fernando. “Inclusive, temos tem uma versão exclusiva de CNA Go para a UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) na modalidade semipresencial, com aulas de conversação a cada 15 dias”, informa.

