A jornada de Yasmin: a estudante do interior de SP aprovada em 4 universidades europeias

Jovem, no auge dos seus 19 anos, realizando o sonho de estudar e morar fora do país, Yasmin está vivendo seu conto de fadas encantado. Mas diferente das doces e ingênuas princesas das histórias, ela precisou batalhar muito e virar dias, noites, finais de semana e feriados com a cara nos livros até alcançar o tão almejado objetivo de ser aceita em uma conceituada universidade estrangeira. Uma só não… em quatro!

Vamos contar um pouquinho da história de Yasmin Felippe da Silva Pinto, de Santo Antônio de Posse, formada no Colégio da Villa, em Jaguariúna, e que em agosto deste ano mudou-se para a República Tcheca, mais precisamente na cidade de Brno, para cursar Relações Internacionais e Política Europeia na Masaryk University, uma das melhores universidades do mundo.

Ela explica assim sua escolha em detrimento das outras três renomadas instituições onde também foi aceita, na Espanha, Reino Unido e em Praga, na mesma República Tcheca: “Optei por um país no meio da Europa, seguro e desenvolvido, em uma cidade menor que me proporcionaria um estilo de vida mais calmo e ao mesmo tempo com uma educação de excelência”. Além das universidades gringas, Yasmin ainda foi aprovada na concorrida Universidade de São Paulo (USP), mas declinou da matrícula caseira para poder viver seu grande sonho estrangeiro.

Além da Masaryk University, Yasmin foi aprovada em International Business na Universidad Europea (Espanha); em em International Relations and Politics na Queen’s University Belfast (Reino Unido); e em International Business na Metropolitan University of Prague (República Tcheca).

APOIO INCONDICIONAL

Que ninguém se engane quanto à jornada de dedicação e abnegação que foi necessária para a estudante alcançar essa conquista, a começar pelo desafio de iniciar o ensino médio em plena pandemia, ou seja, como todos os estudantes daquele período, sendo obrigada a estudar em casa e praticamente de forma autônoma. Simultaneamente, ela entrou para o Programa High School do Villa e, já vislumbrando a vivência internacional, obteve a dupla certificação, tendo sido aprovada em todos os Simulados Cambridge aplicados pelo Colégio, com nota altíssima no “TOEFL”.

Vivendo as delícias do presente com o qual sempre sonhou, mas com o olhar focado no futuro, Yasmin garante que seguirá fiel à receita que a levou até ali, pois sabe que está percorrendo só o começo da estrada que a conduzirá ao sucesso e às realizações pessoais e profissionais.

“Minha expectativa para o futuro é me dedicar à faculdade mais do que já me dediquei durante a educação básica, sempre atenta às oportunidades, sejam elas de intercâmbio (a universidade oferece programas para outros países da Europa), ou de estágio em organizações governamentais e internacionais. Quero conhecer o mundo enquanto estudo sobre a forma como ele funciona. Tenho intenção de fazer um mestrado, também na Europa, me especializar em alguma área dentro das Relações Internacionais e entrar para alguma instituição, seja ela na esfera pública ou privada, que me permita atuar dentro da minha área”, detalha.

Como em qualquer conto de fadas, só se alcança o final feliz com a ajuda de muitas pessoas ao longo da jornada, e com Yasmin o apoio incondicional da família, inclusive da madrasta e da mãe que já partiu, além do pai, dos irmãos, tias, avós e amigas, foi o impulso e a inspiração que a fizeram chegar tão longe. “Amo cada um imensamente e foi o caminhar com eles durante o processo que me trouxe para minha realidade atual, que sonhei por tanto tempo”.

Tanto esforço, disciplina e dedicação renderam o reconhecimento da escola que a preparou para ganhar o mundo. “Parabéns Yasmin, seu futuro já é brilhante!”, homenageou o Colégio da Villa.