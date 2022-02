A Prefeitura continua o trabalho de manutenção da iluminação pública

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho continua o trabalho de manutenção da iluminação pública na cidade. Ao todo, nos últimos 15 dias, foram substituídos mais de 100 pontos de iluminação que apresentavam problemas.



Além da substituição de lâmpadas queimadas, as equipes estão verificando os braços de iluminação e o isolamento dos cabos. Caso seja encontrado alguma anormalidade, as equipes comunicam a empresa concessionária de energia que atende a cidade. Um exemplo aconteceu na Rua João Berton, onde três postes estavam sem o cabeamento de alimentação.

O trabalho de manutenção continua em toda a cidade e a população pode ajudar, comunicando os pontos que apresentam problemas. A solicictação do serviço pode ser feito através do whatsapp, pelo número 19 3857-8025, informando o nome da rua e o número do poste.